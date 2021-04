Pražská MHD by se mohla vrátit do normálu v září, záleží na cestujících

„Od září můžeme doufat a věřit v přechod na plný provoz,“ řekl na výboru Petr Tomčík, ředitel organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD.



Záležet ale bude na vývoji pandemie. Základní scénář změn nyní pracuje s předpokladem, že již bude docházet k postupnému rozvolňování vládních opatření a zhruba od září se život vrátí do situace blízké době před covidem. Podle náměstka ředitele Ropid Martina Šubrta počty cestujících stoupají a podle prognózy Ropid by se tak mělo dít i v následujících týdnech.

Výjimkou oproti běžnému stavu před pandemií by bylo od září dřívější ukončení provozu metra. Končit bude mezi 23:00 a 23:30. Do běžného stavu před pandemií by se neměla vracet ani noční MHD.

Od pátku 30. dubna bude obnoven provoz noční tramvajové linky 99. Intervaly nočního autobusu číslo 912 budou zkráceny na 30 minut a u linek 913 a 916 na 60 minut. Provoz metra by se měl od 10. května oproti současnému stavu posunout o hodinu, kdy poslední vlaky budou vyjíždět z konečných ve 23:00 až 23:05.

Do začátku letních prázdnin budou spoje jezdit podle „covidových“ jízdních řádů a od 1. července by provoz MHD přešel na prázdninové jízdní řády, které platily v loňském roce. To znamená větší omezení mimo špičky a o víkendech zejména v autobusové dopravě. Podobu jízdních řádů tramvají ovlivní výluka od 21. června na Palackého náměstí a následně Národní třídě.

Kvůli pandemii jen v hlavním městě využívá MHD ve všední dny proti normálu zhruba 60 procent cestujících. Největší pokles je v metru, které v době před pandemií denně využilo asi 1,2 milionu cestujících. Největší úbytek cestujících zatím byl loni v březnu, a to přes 80 procent.

Cestující musí mít ve veřejné dopravě respirátor či nanoroušku a v Praze je zakázán nástup do tramvají a autobusů předními dveřmi. MHD jezdí podle omezených jízdních řádů.