Potyčka ve Vršovicích. Muž zaútočil nožem, policie ho postřelila, později zemřel

21:57 , aktualizováno 22:44

Policisté ve středu večer v pražských Vršovicích postřelili muže, který na ně zaútočil nožem. Vyjížděli do bytu k potyčce dvou mužů, zraněný byl i druhý z nich. Oba muži byli předáni do péči záchranářů, vyplývá to z informací od mluvčího policie Richarda Hrdiny. Útočník zemřel v nemocnici. Podobný útok na policisty se v Praze odehrál i před týdnem, muž útočící noži tehdy po zásahu policie zemřel.