Za vraždu novorozence odloženého na chodbě dostala matka 16,5 roku

„Je zřejmé, že obžalovaná jednala racionálně, nebyla vystresovanou novorodičkou. Rodila již potřetí, po druhém porodu dítě předala k adopci, znala tak i tuto administrativně jednoduchou proceduru ,“ zdůvodnila verdikt předsedkyně senátu Iveta Havlíková.

Soudkyně také uvedla, že u ženy není evidentně rozvinut mateřský pud, což během hlavního jednání konstatovali také znalci. Rozsudek zdůraznil i to, že obžalovaná jednala racionálně také po činu.

„Neprojevila prakticky žádnou lítost nad svým činem, i znalci její nápravu považují za obtížnou. Ze jedinou polehčující okolnost tak lze považovat věk a dosavadní bezúhonnost obžalované,“ uvedla Iveta Havlíková.

Trest za vraždu ve výši okolo 15 let pro obžalovanou požadoval státní zástupce v závěrečné řeči. „Byla to smrt násilná, dítě bylo zcela životaschopné. Obžalovaná dítě porodila a nepožádala o pomoc, neuložila ho do babyboxu,“ zdůraznil žalobce Jiří Valsamis.

Státní zástupce též zdůraznil, že Kateřina Č. zvážila všechny okolnosti činu. „Byla zde fáze, vylučující její zkratkové anebo impulsivní jednání. Trestní kvalifikace vraždy je zde zcela na místě,“ shrnul Jiří Valsamis.

Znalecké posudky, například psychiatrický, naopak ve svém konečném stanovisku napadl obhájce. „Úmysl tajit těhotenství se rozhodně nekryje s úmyslem vraždit. Nelze vyvrátit, že má klientka jednala v rozrušení způsobeném těhotenstvím,“ argumentoval advokát.

Důkazní situace tak podle něj v případu zůstala nejasná, případ proto navrhl překvalifikovat na trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou. Za ten lze uložit trest od tří do osmi let, za vraždu 15 až 20 roků. Kateřina Č. se jednání odmítla účastnit, pobývá ve vazební cele pankrácké věznice.

Fatální útok

Dítě se loni v noci na 5. března narodilo zdravé, poté přežívalo několik desítek minut, sdělili poslední předvolaní znalci, soudní lékaři. „Rozsah zranění svědčí o aktivním dušení. Příčinou smrti bylo zakrytí nosu či úst textilií,“ shrnul soudní lékař Jiří Hladík.

Vliv na smrti dítěte mohlo sehrát také podchlazení. „Novorozenci nemají vyvinutou termoregulaci. K podchlazení tak může dojít již při teplotě plus 15 stupňů,“ uvedl Jiří Hladík.

Advokát posudek označil za nedostatečný a navrhl doplnění dokazování. To však senát zamítl.

„Hluboce nemohu souhlasit s posudkem psychiatra,“ uvedl také advokát. Psychiatr a psycholog shrnuli, že Kateřina Č nejednala pod vlivem duševní nemoci, ale vlivem poruchy struktury osobnosti.

Tragédie se odehrála v jednom z panelových domů ve Stodůlkách, obžalovaná tam nocovala u kamarádky. V noci podle verdiktu porodila, spící ženu však nepřivolala, nezavolala ani záchranku. Dítě dala do igelitky a odložila na požární hydrant v suterénu.

Porod tajila také ráno, s kamarádkou si dala kávu a cigaretu a odešla. Druhý den po smrti dítěte odešla na oslavu narozenin svého otce. „Porodila jsem, ale nevím, co se stalo,“ hájila se Kateřina Č. během soudního jednání.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se vzdal práva na odvolání. Obhájce si ponechal lhůtu na poradu se svou klientkou.