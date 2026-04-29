Maraton přinese Praze stamiliony. Provozovny v oblasti uzávěr si na ně nesáhnou

František Strnad
  12:00
V sobotu a v neděli se bude v pražských ulicích pohybovat na 15 tisíc běžců, kteří vyrazí na trasu 31. ročníku Pražského mezinárodního maratonu. Město si akci chválí a kromě prestiže argumentuje i finančním přínosem celé akce. Někteří obchodníci a prodejci v centru jsou nadšeni méně. Hospodářská komora by ocenila měření z pokladních systémů. Část Pražanů si potom stěžuje na ucpané město.
Běžci si užívají Pražský maraton. Právě přebíhají Karlův most. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Běh městem je kromě volnočasové aktivity na posílení zdraví totiž i velkým byznysem. Pořadatel Pražského mezinárodního maratonu RunCzech odhaduje, že se na start hlavního závodu v neděli v letošním roce postaví přes 11 tisíc běžců z více než stovky zemí světa. Dalších 4 500 běžců se očekává také v nesoutěžních bězích v sobotu.

Letošní ročník byl vyprodaný již před koncem roku 2025. „Zájem o běh metropolí nás velmi těší,“ říká Carlo Capalbo, zakladatel projektu a předseda organizačního výboru RunCzech.

Při základním startovném 70 eur (asi 1 770 Kč) pro první dva tisíce běžců a 120 eurech po naplnění kapacity si organizátor přijde na více než milion eur. Další peníze pořadatel obdrží z reklamy a sponzoringu, ty v případě RunCzech tvoří přibližně 50 procent příjmů celého seriálu. Pořadatel celkový ekonomický přínos dvoudenní akce odhaduje na téměř 275 milionů korun.

Chybí data z pokladních systémů

„Často slyšíme, že maraton má velký ekonomický přínos. Drtivá většina podnikatelů, jejichž provozovny se nacházejí v oblasti uzávěr souvisejících s maratonem, si ale pravidelně naříká na výrazný pokles tržeb ve dni, kdy maraton probíhá. Nejvýznamněji se to dotýká provozoven uzavřených v západní části Starého Města, která je trasou zcela obehnána,“ řekl pro iDNES.cz předseda Hospodářské komory Praha 1 Filip Dvořák.

Závod začíná i končí na Staroměstském náměstí a kličkuje mezi oběma břehy Vltavy. První kilometry vedou Pařížskou ulicí přes Čechův most, nábřeží Edvarda Beneše, Klárov a Karlův most. Trasa pokračuje přes Smetanovo nábřeží, kolem Národního divadla a Tančícího domu směrem k Vyšehradu. Po návratu do centra běžci směřují přes Libeňský most do Holešovic a Libně přes Rohanské nábřeží a Těšnovský tunel se trasa vrací zpět na Staroměstské náměstí.

„Dlouhodobě navrhujeme, aby vliv maratonu na pražskou ekonomiku byl objektivně změřen na podkladě reálných dat z pokladních systémů. Tento moderní nástroj umožňuje vyhodnotit vliv mimořádné akce na tržby kamenných provozoven ve srovnání s běžným provozem. Jedině takto lze získat věrohodná data a po jejich vyhodnocení uvidíme, zda je maraton pro místní ekonomiku skutečně přínosem. To se ale doposud nestalo,“ doplňuje předseda Hospodářské komory Praha 1 Dvořák.

Behranu obhájil triumf v Pražském maratonu. České tituly mají Havlena a Hrochová

Maraton v neposlední řadě ovlivňuje samotný život Pražanů. „Akce tohoto rozsahu přinášejí krátkodobá omezení, zároveň je ale důležité vnímat jejich celkový přínos pro město. Z našich zkušeností nevyplývá, že by šlo o problém, na který si stěžují rezidenti,“ dodává Klára Janderová, mluvčí Prague City Tourism.

Celý proces plánování a samotné uzavírky jsou výsledkem úzké spolupráce a schvalování ze strany všech dotčených institucí, včetně Policie ČR, hasičů nebo záchranné služby.

„Při plánování trasy dbáme na to, aby omezení byla co nejmenší a co nejlépe zvládnutelná. Klíčovým pravidlem, kterým se řídíme, je propustnost: když uzavřeme určitou ulici, vždy umožňujeme lidem výjezd ven. Nikoho v jejich domovech neuzavíráme, vše je nastaveno tak, aby obyvatelé nebyli odříznuti od svých běžných aktivit,“ uzavírá za RunCzech marketingový manažer Samuel Chmurovic.

Maraton přinese Praze stamiliony. Provozovny v oblasti uzávěr si na ně nesáhnou

Běžci si užívají Pražský maraton. Právě přebíhají Karlův most.

