Pražský magistrát chce začít s obnovou Malostranského náměstí do roka

Jenže ani tentokrát se to neobešlo bez komplikací, protože se proti rozhodnutí odvolalo několik tamních obyvatel. Jejich námitky nyní přezkoumává odbor výstavby na pražském magistrátu, přesto náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) věří, že chystaná obnova začne ještě letos.



„Pokud stavební povolení nabude právní moci v první polovině roku 2019, mohly by stavební práce začít po výběru dodavatele na přelomu let 2019 a 2020,“ říká Hlaváček s tím, že hotovo by pak mělo být za jeden rok. Předpokládané náklady město vyčíslilo na 120 milionů korun.

Pokud se tyto představy skutečně naplní, počínaje rokem 2021 bude náměstí konečně sloužit Pražanům i návštěvníkům metropole v nové podobě. Ta vychází z projektu, s nímž v roce 2014 zvítězili v mezinárodní soutěži architekti Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský.

Podle jejich plánů vznikne ucelený veřejný prostor vhodný pro pořádání trhů či menších společenských akcí. Položena tam bude nová dlažba a prostranství bude dominovat nová kašna. Kromě toho město na náměstí obnoví ruční pumpu a doplní plynové lampy, nový mobiliář včetně stojanů na kola nebo stromy v horní části náměstí.

Především se však na náměstí změní dopravní režim, což podle magistrátu povede ke zklidnění celé oblasti. Výrazně se zúží jízdní pruhy a naopak rozšíří chodníky, neboť hlavním cílem rekonstrukce je dát více prostoru chodcům. Už v roce 2016 nechal magistrát zrušit v dolní části náměstí parkoviště, které často využívali poslanci, kteří sídlí přes ulici. Nyní je v plánu zrušit většinu stání i v horní polovině.

Rezidenti chtějí více parkování

Jenže nová úprava má i své odpůrce, a to především z řad obyvatel Malé Strany. Ti řeší dlouhodobě nedostatek parkovacích míst, což se po úpravách ještě zhorší. Své obavy dali někteří z nich hlasitě najevo například při veřejném projednání projektu se zástupci radnice Prahy 1 i magistrátu loni na jaře.

I proto si minulé vedení městské části kolem tehdejšího starosty Oldřicha Lomeckého (TOP 09) loni na poslední chvíli vymohlo, že mu hlavní město poskytne osm milionů korun na vytvoření studie možného umístění garáží pod povrchem náměstí.

„V rámci stavební přípravy by mělo dojít k průzkumu, který prověří, jestli by teoreticky někdy v budoucnosti bylo podzemní parkování v tomto místě vůbec možné. Rekonstrukce ale proběhne tak, jak byla naplánována,“ ubezpečuje náměstek Hlaváček, že kvůli této záležitosti se rozsah prací rozšiřovat nebude.

Navíc po říjnových komunálních volbách se obměnilo vedení Prahy 1 a nová rada má oproti svým předchůdcům jiný názor. „O podzemní garáže nestojíme. Kromě toho jsou stávajíc garáže v podzemí v Praze 1 vytíženy minimálně,“ vysvětluje radní Prahy 1 pro dopravu David Skála (Praha 1 sobě).

Přesto nová reprezentace na radnici tvrdí, že nedostatek parkovacích míst pro rezidenty na povrchu aktivně řeší. Podle Skály je hlavní problém v tom, že vyhrazená stání z velké části zabírají auta řidičů odjinud.

„Ve spolupráci s magistrátem a městskou policií se snažíme o to, aby řidiči začali dodržovat pravidla parkování, protože až v osmdesáti procentech je porušují,“ vysvětluje radní.

Podle jeho slov také radnice jedná s ministerstvem zahraničních věcí o využití některých parkovacích míst v ulicích Malé Strany dnes určených pro ambasády, které tam sídlí.

„A pro případ, že budou mít rezidenti zájem o parkování v podzemních garážích v Praze 1, jsme rozjednali možnost parkování ve Štěpánské, na náměstí Jana Palacha a v Palladiu,“ dodává David Skála.

Radecký? Náměstek není proti

V souvislosti s projektem obnovy náměstí se vášnivě diskutuje ještě na jedno téma. Zda se na něj po téměř sto letech má vrátit pro některé kontroverzní pomník maršála Radeckého.

Vítězný architektonický návrh z roku 2014 s ním sice počítal, ale nakonec pro něj architekti pouze vyčlenili místo a doprostřed náměstí se alespoň prozatím nevrátí. Na jeho opětovném umístění se totiž v minulosti vedení města neshodlo, stejně tak tato otázka rozděluje veřejnost. Novému náměstkovi pro územní rozvoj by ale návrat sochy slavného vojevůdce rakouské armády nevadil.

„Na tom by musela být nalezena shoda, ale osobně by mi to nevadilo. Historik architektury Rostislav Švácha často označuje tento pomník za jednu z nejkrásnějších soch, která kdy v Praze stála, tedy z ryze estetického hlediska by mohla být přínosná,“ myslí si Hlaváček.