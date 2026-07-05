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Prodej lístků nestačí. Aby přežily, sázejí malé biografy v Praze na pestrost programu

Juliana Hámová
  10:02

Kino Kavalírka. Navazuje na tradici kina Na Zámečnici, které fungovalo od 30. let minulého století do začátku 90. let. Roku 2021 se ho podařilo oživit a dnes funguje celoročně. | foto: Štefan Berec, Kino Kavalírka

Ještě před několika lety se zdálo, že streamovací platformy a pandemie covidu zasadily kinům těžkou ránu. Přesto dnes pražská klasická kina dokazují, že mají v metropoli své pevné místo. Zdaleka už však nežijí pouze z prodeje vstupenek. Klíčem k přežití je pestrost programu, práce s komunitou i hledání nových zdrojů příjmů.

Podle Asociace provozovatelů kin se český trh po digitalizaci stabilizoval a krach kina je dnes spíše výjimečný. Pražská kina si navíc dokázala najít vlastní identitu. „Přestože jich je v hlavním městě neobvykle mnoho, dokázala si jasně vymezit roli vůči multiplexům,“ říká místopředseda asociace Daniel Krátký.

V roce 2020 tak přibylo do sítě Aerokin (spřátelená síť kin, pozn. red. ) butikové kino Přítomnost na Žižkově. O rok později spolek Krutón otevřel a pomohl uvést k životu kino Kavalírka.

„A to také díky spolupráci s majiteli budovy, rodinou Heldenburgových,“ říká spoluzakladatel Kavalírky Radovan Zajíc.

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Zatímco multiplexy spoléhají především na velké hollywoodské premiéry, klasická kina lákají na kurátorovanou dramaturgii, filmové maratony, debaty s tvůrci nebo komunitní akce.

„Stále více lidí vyhledává autentický filmový zážitek v prostředí, které má atmosféru a osobitější přístup,“ říká mluvčí pražských Aerokin Filip Linhart.

V kině můžete i žehlit

Výnos ze samotných vstupenek totiž na provoz často nestačí. Kina proto rozšiřují své aktivity a snaží se vytvořit zážitek, který si doma na streamovací platformě jednoduše divák nezažije. Kino Atlas tak vedle projekcí pořádá akce pro školy, novinářské projekce, firemní akce i kulturní program v kavárně.

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Kino Přítomnost nabízí své prostory pro konference, přednášky nebo soukromé pronájmy. „Pořádáme specifické eventy a kino nabízíme i k soukromým pronájmům, které jsou díky našim dispozicím oblíbené jak pro firemní večírky, tak pro různé konference nebo přednášky,“ říká mluvčí Kina Přítomnost Alice Škrlant.

Podle provozovatelů je důležitá také originalita. Kino Kavalírka si například vybudovalo pověst díky netradičním formátům jako Film & Drink, Film & Degustace nebo Film & Craft. Na červen dokonce chystá nový koncept Film & Žehlení.

„Věnujeme se i vzdělávání, programům pro školy a podpoře evropského a autorského filmu,“ popisuje Zajíc.

Kapacity malých kin

  • Kino Kavalírka – 70 míst. Láká i na originální formáty jako Film & Drink, Film & Degustace nebo Film & Craft.
  • Kino Atlas – 200 míst. Disponuje dvěma sály. Součástí je také galerie, kavárna a prostor pro kulturní akce.
  • Kino Přítomnost – 80 míst. Butikové kino na Žižkově bylo otevřeno v roce 2020.
  • Kino MAT – 46 míst. Komorní kino na Karlově náměstí.
  • Kino Evald – 72 míst. Sídlí na Národní třídě.
  • Aerokina (Aero, Světozor, Bio Oko, Lucerna a Přítomnost) – patří mezi nejnavštěvovanější síť klasických kin v Praze.

V Česku se nyní projevuje mírný pokles návštěvnosti, který nejvíce dopadá na kina závislá na komerčních hitech.

Méně diváků registrují také v kině MAT. Návštěvnost po pandemii prý stále nedosahuje předcovidových čísel a v poslední době spíše klesá.

„Vždy se zatím našel titul, který diváky přitáhl. S nadějí očekáváme nové premiéry,“ říká ředitel kina MAT Oldřich Zámosný.

Zdražování se nikomu nevyhne

Opačnou zkušenost mají provozovatelé Kina Atlas na Florenci. Po silném nárůstu návštěvnosti v prvních letech se počet návštěvníků stále zvyšuje. „Snad to nezakřiknu, když řeknu, že jsme snad našli udržitelný model,“ říká Vít Janeček, mluvčí kina Atlas.

Rekordní období a návštěvnost nyní zažívá vršovické Kino Pilotů. „Poslední dva roky je návštěvnost Kina Pilotů nejvyšší za celou novodobou historii, zatím se tedy uživíme,“ říká Alžběta Macolová, ředitelka Kina Pilotů.

Výrazný růst hlásí i Kino Kavalírka, kterému se podařilo oproti roku 2023 návštěvnost více než zdvojnásobit. Aerokina, mezi něž patří například Aero, Světozor nebo Bio Oko, uvádějí, že počet návštěvníků je srovnatelný s rekordním rokem 2019.

Přesto tato malá pražská kina musí zdražovat. Lístky se tak pohybují od 150 do 190 korun. Hranici 200 korun ale žádné dosud nepřekročilo. „Mírné zdražování se v posledních letech nevyhýbá žádnému kinu v řádu 5 až 10 Kč ročně,“ vypočítává mluvčí kina Atlas Vít Janeček. Důvodem jsou vyšší náklady na energie, služby i provoz.

„Z pozice diváka kino historicky vždy bylo nejlevnější kulturou i uměním a my od začátku razíme koncepci levného vstupného. Ať je v sále raději více lidí s levnějšími vstupenkami než naopak,“ doplňuje Janeček.

Tradiční letenské kino Oko sice ceny také zvýšilo, diváci si však film užijí ve vyšší kvalitě. „Oko po rekonstrukci zdražilo o 10 Kč, ale to hlavně z důvodu vyšší kvality projekce než předtím,“ říká Linhart. Vstupenka tam stojí 180 korun.

Aerokina drží průměrnou cenu kolem 190 korun, seniorské projekce pak za polovinu. Ceny ovšem budou prý růst i nadále.

„Podobný krok pravděpodobně přijde i v příštím roce. Zároveň ale připravujeme novou formu předplatného, která může pravidelným návštěvníkům výslednou cenu naopak snížit,“ říká Janeček.

Jakým kinům v Praze dáváte přednost?

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