Pražský majáles slaví dvacet let. Festival láká na Davida Kollera i na drum’n’bass

Juliana Hámová
  7:10
Pražský majáles letos totiž slaví dvacáté výročí. V pátek 1. května tak majáles začíná studentským průvodem a graduje v Letňanech na open air festivalu. Do průvodu se může zapojit veřejnost zdarma, chybět nebudou alegorické vozy vysokých škol ani živá hudba.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: David Neff, MAFRA

„Na majáles chodíme každý rok,“ říkají Martina a Katka, dvě pražské studentky, které si tradiční oslavy jara nenechají ujít ani letos.

„Je to pro nás takový začátek léta, pak už jsou skoro prázdniny. Taky se určitě zapojíme i do průvodu, to má vždycky skvělou atmosféru, ještě když je jubileum,“ dodávají.

Majálesový průvod vyrazí ze Smíchovské náplavky směrem na Strossmayerovo náměstí. Sraz účastníků je v 9 hodin, samotný start je plánován na 9.30.

Hudební část se následně přesune do festivalového areálu na Letišti Letňany.

První máj 2026: Kam vyrazit za tradicemi, veterány nebo na skleničku růžového

Taneční novinky a korunovace

Návštěvníci se mohou těšit na zhruba tři desítky interpretů na několika scénách i doprovodný program.

„Všechny tradiční prvky zůstávají – průvod, stavba májky i korunovace krále a královny. Témata si určují samotné studentské týmy,“ říká pořadatel Michal Šamánek. Mezi hlavní hudební hosty letos patří například Ben Cristovao, David Koller, Chinaski nebo Mikolas Josef.

Výběr z programu

Hitrádio city FM stage
17.35 Jiří Korn
18.40 David Koller
20.00 Chinaski
21.15 Ben Christovao
22.35 Horkýže Slíže

VELO stage

17.45 Cashanova Bulhar
18.55 Mikolas
20.00 STEIN27
21.10 PTK
22.25 CALIN

EDM stage

18.10 Dorian + Lboy
18.55 Robin Zoot
19.45 Manene
20.30 SIGMA
21.30 DIMENSION
22.30 RUDIMENTAL

Pozn.: Jedná se o výběr z programu

Novinkou je taneční scéna s výraznými jmény drum’n’bassové scény. Majáles svou podobu ani na výročí nemění, organizátoři ale chtějí dát některým částem programu větší důraz. „Ještě více zdůrazníme moment korunovace. Ta letos proběhne tak, že ztichnou obě hlavní pódia a budou si navzájem přenášet obraz. Většině lidí tak korunovace neunikne,“ doplňuje Šamánek.

Okolí Letňan bude po dobu konání akce uzavřeno pro vjezd aut a vjezd bude povolen pouze lidem s platnou rezidenční kartou.

Podle starosty Letňan Zdeňka Kučery (ANO) je v tomto ohledu klíčová i koordinace s organizátory.

„Naším cílem je, aby akce proběhla hladce a s co největším ohledem na obyvatele Letňan. Dopředu řešíme hluk, úklid i dopravu,“ říká Kučera.

Festival je specifický i tím, že si i přes svou nynější velikost a profesionální produkci zachovává silný studentský charakter. Právě studenti jsou jeho hlavními hybateli – podílejí se na programu, vytvářejí vlastní zóny i soutěží o titul krále a královny majálesu.

„Tím, že jsme skutečně součástí studentského života, máme solidní přehled o preferencích, zároveň děláme průběžné ankety nejen o hudebním programu, ale o celkovém konceptu akce a dobré náměty se snažíme implementovat,“ říká Šamánek. Akce tak není jen hudebním festivalem, ale také platformou pro studentskou kreativitu, recesi a vzájemnou rivalitu univerzit.

Tradice od 15. století

Historie majálesu sahá až do 15. století, kdy se s rozvojem univerzit začaly objevovat studentské oslavy jara. Jejich součástí byly recesistické průvody i volba krále majálesu. Tradice se proměňovala – za první republiky slábla, v 50. a 60. letech byla využívána k politické propagandě, přesto si uchovala kritický studentský duch.

Nejen májky a čarodějnice. Jak znáte kořeny radikálního Prvního máje?

Současná podoba majálesu v Česku se začala formovat po roce 2004, kdy se oslavy obnovily ve větších městech a postupně získaly i festivalový rozměr. Dnes patří Pražský majáles k největším studentským akcím v zemi a každoročně přitahuje desetitisíce návštěvníků.

Letošní jubilejní majáles očekává podle organizátorů velkou účast. „Konkrétní čísla nezveřejňujeme, nicméně očekáváme dorovnání rekordní účasti roku 2024,“ říká Šamánek. Zároveň dodává, že se organizátoři snaží o to, aby nikdo dlouho nečekal.

„Nemáme rádi fronty na cokoliv, tak se snažíme mít hygienu a bary spíše naddimenzované, i se zohledněním počasí na poslední chvíli,“ říká.

Lanovka na Petřín už jezdí, zatím jen servisní a ověřovací jízdy

Nejčtenější

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

Tragická srážka na Berounsku. Hasiči jeli k nehodě, střetli se s osobním autem

Nehoda hasičského vozidla a osobního automobilu u obce Hýskov. (25. dubna 2026)

U Hýskova na Berounsku se odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění,...

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Mladík se zřítil z Branických skal, záchranáři mu už nedokázali pomoct

U pádu muže z Branických skal zasahují složky IZS. (25. dubna 2026)

Z Branických skal se v sobotu dopoledne zřítil mladý muž, pád nepřežil. K místu vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Policisté vyloučili cizí zavinění, případ vyšetřují.

Nymburk deklasoval Ostravu, Písek nestačil na Pardubice a přišel o Sýkoru

J. T. Shumate z Nymburka zasmečoval do ostravského koše.

Nymburští basketbalisté zahájili ligové čtvrtfinále demolicí Ostravy, kterou porazili 113:69. V zápase proměnili 16 trojek. V zakončení z dálky exceloval J. T. Shumate, jenž trefil šest ze sedmi...

30. dubna 2026  20:26,  aktualizováno  22:17

Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...

Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U bývalého Domu potravin (dnes McDonald´s) se otevírá nový kapacitní výstup ze stanice Muzeum, který...

30. dubna 2026  20:32

Těžký terén a hodiny práce navíc. Podívejte na nové video přesunu lanovky na Petřín

Transport prvního z vozů nové petřínské lanovky ulicemi Starého Města na místo...

Když pražský dopravní podnik před týdnem úspěšně usazoval na dráhu dva nové vozy petřínské lanovky, šlo o náročnou technickou operaci v úzkých cestách kopce. Akci doprovázely nízké teploty, tma a...

30. dubna 2026  19:07

Nastal čas pro vločku. Tabule v MHD nově ukážou, kdy pojede tramvaj s klimatizací

Symbol vločky nově ukáže příjezd klimatizovaného vozu. (30. dubna 2026)

Nastal čas ukázat cestujícím, které tramvaje mají klimatizaci. To avizují od čtvrtka digitální panely v pražské MHD. Jednoduchý symbol označí vozidlo, v němž byste se neměli příliš zpotit.

30. dubna 2026  17:52

Supermodel Ferrari, Velká čínská zeď i detail oka. V Praze otevřela obří výstava lega

Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa...

Je tu obří model Ferrari, periodická tabulka prvků, seriálová Wednesday či řez okem. A všechno z lega. V Praze na Černém Mostě otevřela největší výstava objektů z této populární stavebnice. Miliony...

30. dubna 2026  14:46

Co oči nevidí... Létáme všude, přiznávají. Drony ignorují zákazy, slídí i nad letištěm

Premium
Nezvaní vetřelci. Nejčastějším místem v České republice, kde provozovatelé...

„Bezohlednost nejvyššího stupně a ohrožení životů posádky vrtulníku i pacienta, pro kterého jsme letěli. Soukromý dron u heliportu nemá co dělat, přesto se pohyboval pět metrů pod jeho úrovní.“ Takto...

30. dubna 2026

Mladá Boleslav hledala lídra do obrany. Z Plzně přivedla Zámorského

Hlavní sudí posílá Litvínov do oslabení za faul na plzeňského Zámorského.

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí obránce Petr Zámorský. Třiatřicetiletý bek, který naposledy působil v Plzni, podepsal s Bruslaři dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

30. dubna 2026  13:29

„Důvody jsou liché.“ Ředitel nemocnice Příbram odmítá vinu z manipulace zakázek

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada ve čtvrtek potvrdil, že je stíhán v kauze manipulace zakázek. Cítí se nevinen, důvody obvinění jsou podle něj liché. Nikdo se neobohatil ani nevznikla...

30. dubna 2026  12:38

K míči patří i kniha. Slavia ocenila nejlepší čtenáře z dětských domovů

Fotbalová Slavie a zástupci jejího CSR oddělení ocenili nejlepší čtenáře z...

Fotbalová Slavia má za sebou další ročník společensko-odpovědného projektu K míči patří i kniha. Zúčastnilo se ho 360 dětí z 50 dětských domovů a nízkoprahových zařízení z celé České republiky. Cílem...

30. dubna 2026  11:55

Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

Na Petříně probíhají servisní a ověřovací jízdy nových vozů lanovky

Nové vozy lanovky na Petřín už jsou v zápřahu na zrekonstruované trati. Týden po jejich usazení na koleje absolvují servisní a ověřovací jízdy vozů, které slouží k odladění celého systému. Kabiny se...

30. dubna 2026  11:27

Policie už zjistila, kdo řídil BMW na Dvoreckém mostě, a potrestala ho

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Policie už ví, kdo i přes zákaz vjezdu projel nový Dvorecký most hned druhý den po jeho otevření. Řidiče ztotožnila a potrestala. Na novou dominantu Prahy smí jen vozy policie, záchranky a hasičů,...

30. dubna 2026  9:46

Starostka Berouna odchází z ODS. Strana už není pravicová, vysvětluje důvod

Starostka Berouna Soňa Chalupová

Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní odcházejí i další členové místního sdružení v Berouně. Na dosavadní koalici na berounské radnici to...

30. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.