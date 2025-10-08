Do Sněmovny odchází význační komunální politici, ovlivní to boj o magistrát

Adam Hejduk
  7:00
Sněmovní volby skončily a Praha zná své nové poslance. S víkendovým vyhlášením výsledků nicméně oficiálně začala kampaň do komunálních voleb, které nové pořádky ve Sněmovně značně ovlivní. Ať už z hlediska možné spolupráce mezi jednotlivými stranami, nebo personálně.
Do obecních voleb v roce 2022 šla ODS společně s TOP 09 a KDU-ČSL po vzoru celostátní SPOLU, načež vznikla magistrátní koalice na „vládním půdorysu“. Vzhledem k animozitám především mezi ODS a Piráty se ale zrodila až skoro po půl roce nevraživých vyjednávání a jednotlivé strany v ní se k sobě chovají mnohdy hůř než k opozici.

„Vzhledem k tomu, že dosavadní vládní strany spolu s Piráty pravděpodobně skončí ve Sněmovně v opozici, tak bude konkurence mezi nimi v komunálních volbách v Praze obrovská,“ říká politolog z CEVRO Univerzity Ladislav Mrklas s tím, že ale vše bude záležet na konečné podobě vlády, která je teď ještě nejistá.

Výsledky - Hlavní město Praha

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

33,97 %
strana získala 216 098 hlasů
9
-2

ANO 2011

19,83 %
strana získala 126 170 hlasů
5
0

Česká pirátská strana

16,89 %
strana získala 107 442 hlasů
4
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13,4 %
strana získala 85 260 hlasů
3
-3

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

5,23 %
strana získala 33 292 hlasů
1
0

Motoristé sobě

5,15 %
strana získala 32 791 hlasů
1
+1

Stačilo!

2,74 %
strana získala 17 461 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0,71 %
strana získala 4 561 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 2 527 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,21 %
strana získala 1 372 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,18 %
strana získala 1 179 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,15 %
strana získala 984 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,12 %
strana získala 820 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,12 %
strana získala 771 hlasů
0
0

Levice

0,12 %
strana získala 764 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,11 %
strana získala 709 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,11 %
strana získala 703 hlasů
0
0

Volt Česko

0,09 %
strana získala 614 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0,09 %
strana získala 612 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,07 %
strana získala 491 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0,06 %
strana získala 429 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,05 %
strana získala 339 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0,04 %
strana získala 282 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,03 %
strana získala 210 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,02 %
strana získala 161 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Důležitou otázkou bude také budoucnost koalice SPOLU, o které se rozhodne v dalších měsících. „Dá se určitě počítat s přeskupováním politických sil, zvlášť pokud by se rozpadla koalice SPOLU. Pak by i v Praze mohly jednotlivé strany přijít se svými vlastními ambicemi,“ míní politolog Lukáš Jelínek.

Primátor je už jen primátor

Ani v případě rozpadu koalice SPOLU na celostátní úrovni ale není jisté, zda by to znamenalo i konec pražského svazku. Důvodů pro zachování je totiž hned několik.

Předně, SPOLU v Praze nedominovalo v posledních komunálních volbách v roce 2022 tak jako ve sněmovních. Dosáhlo na necelých 25 procent, tedy jen zhruba o pět procent víc, než mělo druhé hnutí ANO. ODS má nyní jen devět zastupitelů, což je méně než ANO, Piráti i Praha sobě. Lidovci dokonce jen dva, tedy méně než nováček na magistrátu SPD.

Uspět by navíc mohli stejně jako v parlamentu Motoristé, kteří o víkendu v Praze alespoň 5 procent uhráli a do budoucna mohou být, stejně jako ve vládě, partnerem ANO. „Dopad těchto voleb přímo na voliče v příštím roce asi nebude nějak značný, protože přijdou velmi rychle a nedá se ještě počítat s tím, že by už za rok vláda skládala účty,“ popisuje Jelínek.

Až se příští středu sejdou zastupitelé na mimořádné schůzi, kde budou řešit spory v Pražských službách, problémy s obnovou Libeňského mostu a neoprávněné pobírání odměn náměstkem pro dopravu Zdeňkem Hřibem (Piráti) v městské firmě Pražská energetika Holding, bude v jejich řadách dvakrát více poslanců než doposud. Svůj poslanecký mandát obhájil předseda zastupitelského klubu ANO Patrik Nacher. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) naproti tomu už znovu ani nekandidoval. Novými poslanci jsou náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09), zastupitelka Barbora Rázga (ANO) a předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Spolu se senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou (BEZPP) je tak nyní v 65členném zastupitelstvu celkem pět zástupců z obou komor parlamentu.

Další otázkou je, zda mají strany dostatečně výrazné tváře, aby uspěly v kampaních samostatně. ODS s největší pravděpodobností už nebude reprezentovat stávající primátor Bohuslav Svoboda, který nyní ve svých 81 letech ani neobhajoval křeslo ve Sněmovně a je tak po skoro třech letech konečně „jen primátorem“.

I tak ale v ODS ještě známé tváře zbydou, jejich řady navíc mohou rozšířit třeba i některé celostátní tváře. Například Jana Černochová, která takřka jistě skončí jako ministryně obrany, je stále aktivní v komunální politice na Praze 2.

Otazníky nad odpadlíky

Naproti tomu TOP 09 nemá v současné době lídra, který by oslovil původní voličskou základnu této strany, jako to dělával především Karel Schwarzenberg. Momentálně nejvýraznější pražský člen Jiří Pospíšil se chystá rezignovat na post náměstka pro kulturu a věnovat se práci poslance a rodině.

Pražský magistrát má na účtu tučný zůstatek. Loňský rok zakončil s přebytkem

Spekuluje se o příchodu předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která ze zdravotních důvodů nekandidovala do Sněmovny. „Nemyslím si, že by Markéta Pekarová Adamová mohla případně být tak velkou hybatelkou pražské politiky, aby ji to vyneslo nějak nahoru. Jako šéfka Sněmovny plnila reprezentativní úlohu a jinak nijak zvlášť viditelná nebyla a není,“ hodnotí Jelínek. Byť lidovečtí poslanci v Praze podporu mají, komunálně zde prakticky neexistují. Naposledy kandidovali na magistrát samostatně v roce 2010 a nezískali ani dvě procenta.

Personální změny také sněmovní volby způsobí v pirátských řadách. Mandát získal předseda strany a náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib, který se do půl roku slibuje vzdát funkce ve vedení města. Zůstane tak jen řadovým zastupitelem.

Na poslední chvíli ve druhém skrutiniu ztratil svůj takřka jistý poslanecký mandát Jakub Michálek (Piráti) na úkor Renáty Zajíčkové (ODS). Právě na magistrátu Michálek svou politickou dráhu začínal, a tak by teoreticky mohl Hřiba v čele pražských Pirátů nahradit. „Michálek by na to měl, je podobný tahoun,“ komentuje Jelínek.

Kandidátkou na vedení Pirátů je ale i náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková. Ta již stranu chtěla vést do komunálních voleb v roce 2018, ale v primárkách prohrála s Hřibem.

