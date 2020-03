Lanový most se bude dál jmenovat Y529-SDO-ČSD, Praha ho odmítla přejmenovat

16:49 , aktualizováno 16:49

Most na Jižní spojce známý jako lanový, který vede na pražském Zahradním Městě přes železniční trať, ponese nadále oficiální název Y529-SDO-ČSD přes Mitas. Místopisná komise magistrátu zamítla návrh Technické správy komunikací, aby konstrukce dostala vžitý název Lanový most. Přejmenování by údajně zkomplikovalo orientaci.