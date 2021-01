Nábřeží v centru Prahy mají být bez aut, ukazuje pracovní verze dokumentu

Politické subjekty, které vládnou na magistrátu, se v koaliční smlouvě shodly, že budou podporovat MHD, jenže tento bod se zdá být hodně citlivou roznětkou sporů – v koalici i ve městě.

Podle výkladu části vedení města znamená podpora hromadné dopravy nutné restrikce pro motoristy. Ukazuje to i pracovní dokument pocházející z magistrátu, podle nějž by auta měla vyklidit ulice na obou březích Vltavy v historickém jádru. Smetanovo nábřeží a Křižovnická ulice na pravém břehu a Malostranské náměstí na levém by byly pro tranzit neprůjezdné.



Podle náměstka primátora pro dopravu to má své důvody. „Otázka, co s dopravou v historickém centru Prahy, je posledních několik měsíců předmětem intenzivních debat s koaličními partnery. MHD a chodci v našem rozhodování hrají největší roli,“ vysvětluje náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě).

Obě nábřeží podle něj používají z 85 procent cestující v tramvajích a chodci. Deset procent je cílová automobilová doprava a pouze pěti procenty se podílí tranzit.

„Proto jsme si mohli dovolit zrušit levé odbočení z mostu Legií na Smetanovo nábřeží a zrychlit a zpřesnit provoz páteřních tramvajových linek. Touto křižovatkou denně projíždí 86 tisíc lidí v tramvajích. Po Smetanově nábřeží bylo dalším krokem rozšíření nástupních tramvajových ostrůvků na Malostranské. Pokud se nám podaří snížit tranzit, rozváže nám to ruce k vytvoření a úpravě nových tramvajových zastávek Karlovy lázně směrem ke Staroměstské, Karlovy lázně směrem k Národnímu divadlu, Národní divadlo na Masarykově nábřeží a Staroměstská směrem z centra od Smetanova nábřeží,“ říká Scheinherr.

Jestliže z menšího dopravního omezení na Smetanově nábřeží vzniklo velké komunální téma, realizace smělého plánu omezení automobilové dopravy v centru u Vltavy, by mohla znamenat opravdovou revoluci.

Záměr budí velké vášně, i když jde pouze o pracovní verzi, která může být jen jednou z řady diskutovaných. Kritici zejména namítají, že se dopravní zátěž jen přesune jinam. Ti, kteří podobné restrikce motoristů obhajují, naopak namítají, že část vozidel se městem nemusí vůbec pohybovat.

Velmi pravděpodobné je, že by se omezení netýkala motoristů z dotčených i sousedních městských částí, tedy kromě těch z Prahy 1 také například sousedů z Prahy 2 a 5. Průjezd danou oblastí by měli nejspíše povolený na základě oprávnění pro modré zóny.

Pracovní verze útlumu automobilové dopravy v centru Prahy

Přesto se záměr vůbec nelíbí vedení první městské části. „K tomu plánu existuje stanovisko zastupitelstva hlavního města a pan náměstek Scheinherr ho neustále porušuje. Jde o to, že není možné cokoli podnikat bez projednání a souhlasů městských částí. My jsme jasně řekli, že důležitá jsou tvrdá data, a ne úvahy někoho, kdo ani není z Prahy a vůbec nerozumí dopravě v Praze. A například na Smetanově nábřeží je důležité nejprve ochránit rezidenční ulice. Jinak se uzavřená místa budou objíždět například ulicemi Karolíny Světlé nebo Betlémská,“ říká radní pro dopravu Prahy 1 Richard Bureš (ODS).

Ani celá pražská koalice na magistrátu není zajedno s Prahou sobě, která má v gesci dopravu. K plánu měli výhrady někteří piráti i minimálně část Spojených sil pro Prahu.

„Jedná se o tak zásadní změnu v pražské dopravě, že budu chtít, aby o tomto návrhu jednal krajský výbor pražské T0P 09. Já osobně jsem k němu skeptický. Nikdo nevyvrátil mé obavy, že tento návrh ve chvíli, kdy nejsou dokončeny pražské okruhy, nepovede k dalšímu zkomplikování dopravy v Praze. Ba dokonce, že nedojde k úplnému kolapsu,“ říká šéf zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09).

„Lidé přesednou do MHD“

K zastáncům radikálního omezení motorismu v Praze patří spolek Auto*Mat. „Místa, kam se doprava přelije, jsou na to částečně určena – jsou to tunely, Městský okruh a magistrála – a pár tisíc aut navíc se tam ztratí,“ říká mluvčí Auto*Matu Vratislav Filler.

Dokonce si myslí, že část motoristů by mohla kvůli omezením přesednout z auta do MHD či na kolo. „Když bylo Smetanovo nábřeží poprvé zavřeno na tři týdny, tak se jinam přesunula jen polovina aut a druhá polovina zmizela. Lidé buď částečně přešli do jiného dopravního prostředku, nebo cestu zkombinovali jiným způsobem,“ říká Filler s tím, že uvádí údaje z měření Technické správy komunikací.

Zdeněk Lokaj z Fakulty dopravní ČVUT takový optimismus nesdílí. „Ambiciózní plán, jehož cílem je zklidnění historické Prahy, bohužel významně zatíží i některé ulice v historickém centru. Takovéto opatření musí vzít v úvahu i okolí a řešit dopravní obslužnost i v sousedních městských částech, které tento plán může zatížit. Jde o Prahu 2, 5 a 7. A nejprve je hlavně nutné mít vyřešený Městský okruh,“ dodává odborník.

Otázky spojené s omezením motoristů řeší řada západoevropských měst. Volí například třicetikilometrový rychlostní limit. Německá města často povolují vjezd do centra jen těm, kteří splňují přísné emisní normy. Také slovinská metropole Lublaň zavedla přednedávnem omezení motoristů v centru. Část souvisejících problémů vyřešila i tím, že pro seniory zajistila bezplatné elektromobilní taxi.