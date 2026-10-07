Praha má u Vltavy novou tramvajovou zastávku, místním výrazně zkracuje pěší docházku

A byla to linka číslo 40, neboť kvůli výlukovému provozu zde tato linka nahrazuje dvacítku. Jinak zde také budou jezdit linky 3, 17 a noční 92.
„Dokončili jsme výstavbu páru nových tramvajových zastávek Hodkovičky na trati KOMOKO (KOMOŘANSKO – MODŘANSKÁ komunikace) a dnes před 15. hodinou jsme je uvedli do zkušebního provozu,“ pochlubil se dopravní podnik.
Plně bezbariérové zastávky Hodkovičky jsou umístěny zhruba v poloviční vzdálenosti mezi stávajícími zastávkami Černý kůň a Belárie a významně zkracují pěší vzdálenost na tramvajové spoje.
Zastávky Hodkovičky budou na znamení.
Výstavba včetně přípravných prací zabrala devět měsíců. Náklady této investiční akce činily téměř 30 milionů korun bez DPH.