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Praha má další parkovací dům. Do toho na Opatově se vejde pět set aut

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  14:34

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Do nového parkovacího domu na Opatově se vejde bezmála 500 aut. (7. října 2026) | foto: ČTK

Na pražském Jižním Městě u stanice metra C Opatov funguje nový parkovací dům pro 495 aut, jehož výstavba vyšla hlavní město na 663,8 milionu korun bez DPH. Slavnostně ho otevřeli zástupci magistrátu, Prahy 11 a Technické správy komunikací (TSK), která systém P+R záchytných parkovišť v metropoli provozuje.

Praha plánuje či staví i další P+R parkovací domy u stanic metra Zličín a Depo Hostivař nebo u smíchovského nádraží.

Stavba parkovacího domu v Chilské ulici začala na konci června loňského roku a pro magistrát ji uskutečnilo sdružení firem BAK stavební společnost, Metrostav DIZ a Geosan Group. Dům je určen zejména pro mimopražské řidiče, kteří přijíždějí do města po D1 a následně mohou auto zanechat na kraji metropole a dále pokračovat metrem.

Špinavá plocha na Zličíně zmizí, vznikne tu obří P+R. Nová stanice metra se nevyplatí

„Díky kapacitě téměř 500 míst a přímé návaznosti na metro i autobusy nabízíme řidičům pohodlnou a rychlou možnost, jak přesednout na hromadnou dopravu a pokračovat do centra bez stání v kolonách,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Z celkového počtu míst je jich deset vyhrazeno pro tělesně postižené a 43 pro vozy s pohonem na CNG nebo LPG. V domě je i prostor pro odstavení 32 jízdních kol.

Stovku míst v domě si mohou za zvýhodněnou cenu pronajmout místní obyvatelé, čehož jich podle starosty Martina Sedekeho zatím využilo více než 50. Ředitel TSK Filip Hájek dodal, že díky platbě 50 korun za 24 hodin mohou stejně jako v případě ostatních záchytných P+R parkovišť ve správě TSK parkování v objektu v noci, kdy jsou místa volná, využívat i místní.

Parkovací dům je v provozu, práce v okolí však podle informací magistrátu ještě budou pokračovat. Budou zahrnovat vybudování parku na střeše budovy, který má sloužit i pro sousední domov seniorů, a dále dokončení chodníků a výsadbu zeleně v okolí budovy.

Magistrát nedávno zahájil stavbu P+R parkovacího domu nedaleko metra Zličín u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická. Jeho kapacita včetně venkovní odstavné plochy bude zhruba 600 automobilů, hotový by měl být do 18 měsíců a vyjde na 619 milionů korun bez DPH. Další stavbu město plánuje u metra A Depo Hostivař, měl by nabídnout 647 míst a magistrát na jeho stavbu nedávno vypsal tendr s předpokládanou hodnotou 601 milionů korun bez DPH.

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Parkovací dům má být také součástí dopravního terminálu, který město plánuje stavět na smíchovském nádraží za 6,2 miliardy korun bez DPH a radní pro něj tento týden schválili výběr stavební firmy. V roce 2021 Praha dokončila na Černém Mostě stavbu P+R parkovacího domu pro 886 aut zhruba za půl miliardy korun a předloni otevřela další u stanice metra B Nové Butovice, který nabízí zhruba 400 stání.

Do nového parkovacího domu na Opatově se vejde bezmála 500 aut. (7. října 2026)
Do nového parkovacího domu na Opatově se vejde bezmála 500 aut. (7. října 2026)
Do nového parkovacího domu na Opatově se vejde bezmála 500 aut. (7. října 2026)
Do nového parkovacího domu na Opatově se vejde bezmála 500 aut. (7. října 2026)
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