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„Máte hlad? Hlídejte policajty.“ Lupič rozbil značkou výlohu, pizza byla ale jen maketa

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  12:35
Pražští policisté pátrají po hladovém lupiči, který se na konci května pokusil ukrást pizzy z podniku na Tylově náměstí. Aby se k vytoužené pochoutce ve vitríně dostal, vypůjčil si k tomu bizarní nástroj - dopravní značku. Jak však záhy ke své smůle zjistil, vystavené pizzy byly falešné.

KRIMI

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Dosud neidentifikovaný muž se nejdřív snažil dovnitř dobýt vlastní silou. „Nejprve se opakovaně pokoušel rozbít výlohu pěstí, ale bez úspěchu,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Předtím, než se uchýlil k použití provizorního beranidla v podobě dopravní značky, se pokusil do akce zapojit také náhodného kolemjdoucího.

„Máte hlad? Dáme si pizzu, chcete?“ zkoušel to na něj. Poté na výlohu zaútočil opodál stojící značkou, která během několika chvil povolila.

Policie dopadla muže, který se v Praze vloupával s jateční pistolí do obchodů

Po proražení skla si nejdříve nabídl lahev bublinkového nápoje. „Hlídejte policajty!“ úkoloval vzápětí přihlížejícího muže.

Na vytoužené jídlo ale nedosáhl, protože vitrínu při rozbití okna omylem posunul dále od sebe. Snažil se kolemjdoucího přesvědčit, aby mu pomohl a zatlačil mu na nohy.

Ten mu ale nevyhověl a odešel. „Mohl jste se najíst, teď budu žrát sám,“ prohlásil do prázdna lupič. Vzápětí však přišlo ještě větší zklamání – pizzy ve výloze byly pouhými maketami.

Policie se nyní obrací na veřejnost s prosbou o ztotožnění. „Případ se škodou bezmála deset tisíc korun je kvalifikován jako krádež vloupáním, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí až jeden rok vězení,“ upřesnil možný postih Rybanský.

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