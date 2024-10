Kvůli lodím zůstávaly skryté. Velká voda odhalila Pražanům řadu výhledů

Především pamětníci žijící v centru metropole si nedávno zavzpomínali na doby, kdy ještě velké lodě trvale nelemovaly nábřeží.

„Je to návrat do starých časů,“ sdělila redakci MF DNES Martina, která během zářijové povodně litovala, že jsou náplavky v takto nevšední podobě uzavřené. „Teď by tam člověk teprve poseděl,“ posteskla si.