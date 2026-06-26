„Chodec při střetu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl,“ informovali pražští policisté na síti X. Okolnosti dopravní nehody momentálně vyšetřují.
Provoz na místě nehoda nezkomplikovala. Policie přesto upozornila řidiče, kteří budou místem projíždět.
„Při průjezdu místem dopravní nehody dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme,“ napsali policisté.
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„Do péče jsme převzali pacienta ve věku 75 let, který utrpěl poranění v oblasti hlavy,“ popsal mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. „Na místě probíhala resuscitace, kterou jsme převzali.“
Muž bohužel na místě svým zraněním podlehl a lékař musel konstatovat smrt, uzavřel Kirs.
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