Cítili jsme plyn. A za chvíli už hořelo, popisuje svědkyně požár na Letné

Tereza Jiránková
  16:10
Seděla v ordinaci u svého lékaře. Jenže ucítila plyn a po chvíli se z čekárny přidali další pacienti. Pak už to šlo rychle. Odchod z budovy, evakuace. Svědkyně požáru v Praze na Letné redaktorce iDNES.cz popsala, jak hasiči během chvíle začali evakuovat okolní domy.
Zásah hasičů u požáru plynového potrubí v Praze na Letné. (10. března 2026)

Zásah hasičů u požáru plynového potrubí v Praze na Letné. (10. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Na Letné hoří plynové potrubí. Hasiči evakuují okolí
Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)
Zásah hasičů u požáru plynového potrubí v Praze na Letné. (10. března 2026)
Zásah hasičů u požáru plynového potrubí v Praze na Letné. (10. března 2026)
15 fotografií

„On to nebyl výbuch. Ale nejdřív jsem ucítila plyn. Seděla jsem v ordinaci a někdo ťukal na okno a řekl nám, že cítí plyn,“ řekla svědkyně celé akce redaktorce iDNES.cz.

Na Letné hoří plynové potrubí. Chytly fasády dvou domů, hasiči mají málo vody

Žena vzápětí viděla, jak začalo hořet. „Vyběhli jsme z ordinace na dvůr, hořela vrata od domu,“ popisovala události. Ty pak nabraly rychlý spád. Dorazili hasiči a začali kontrolovat celý dům v Dobrovského ulici, zda v něm někdo nezůstal.

„Jednoho pána budili, protože usnul,“ dodala. Záchranná akce pak probíhala přes žebříky do dvora vedlejšího domu.

Podobné pocity prožívala jiná svědkyně – šestnáctiletá studentka. „Bydlím na Letohradské. Viděla jsem, jak hasiči kropí ostatní domy. Vyšla jsem před dům a hasiči mě hned odvedli dál. Zpátky domů už teď nesmím,“ rozplakala se.

Požár plynového potrubí na Letné vypukl odpoledne právě v Dobrovského ulici poblíž ministerstva vnitra. Od plamenů začala hořet fasáda dvou domů. Hasiči už vyhlásili třetí poplachový stupeň ze čtyř.

Dopravní podnik změnil trasy pěti linek tramvají, které přes Letnou jezdí. Odklonem tak jezdí linky 1, 8, 12, 25 a 26.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

Cítili jsme plyn. A za chvíli už hořelo, popisuje svědkyně požár na Letné

Zásah hasičů u požáru plynového potrubí v Praze na Letné. (10. března 2026)

Seděla v ordinaci u svého lékaře. Jenže ucítila plyn a po chvíli se z čekárny přidali další pacienti. Pak už to šlo rychle. Odchod z budovy, evakuace. Svědkyně požáru v Praze na Letné redaktorce...

10. března 2026  16:10

Na Letné hoří plynové potrubí. Chytly fasády dvou domů, hasiči mají málo vody

Na Letné hoří plynové potrubí. Hasiči evakuují okolí

V Praze na Letné zasahují hasiči u požáru plynového potrubí. Vypukl v ulici Dobrovského poblíž budovy ministerstva vnitra a od plamenů začala hořet fasáda dvou domů. Hasiči už vyhlásili třetí stupeň...

10. března 2026  14:52,  aktualizováno  15:38

Zemřel bývalý basketbalista Zdeněk Hummel. Pražák s moravským pasem

Někdejší trenér národního týmu Zdeněk Hummel se v Ostravě setkal se starými...

Český basketbal zasáhla smutná zpráva. V úterý ráno po dlouhé nemoci zemřel ve věku 79 let bývalý reprezentant a později úspěšný trenér Zdeněk Hummel. Patřil k výrazným osobnostem československého...

10. března 2026  14:34,  aktualizováno  15:26

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

10. března 2026  14:17

Napadla mě první, brání se recidivista. Trest vězení za útok na Ukrajinku přijal

Obžalovaný Patrik Slašťan u Obvodního soudu pro Prahu 5 (10. března 2026)

Za loňské napadení ženy z Ukrajiny na pražském sídlišti Barrandov poslal v úterý Obvodní soud pro Prahu 5 agresora na 20 měsíců do vězení. Muž se k činu doznal. Hájil se tím, že byl opilý a reagoval...

10. března 2026  13:35

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy proti Spartě.

Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...

10. března 2026  13:01

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila...

10. března 2026  12:53

Cyklisté vystřídali vlaky. Novojičínský pumptrack má republikový unikát

Zájemci mohou v Novém Jičíně využívat od 5. března nové sportoviště, takzvaný...

Atraktivní novinkou se může chlubit Nový Jičín. V areálu bývalého Horního nádraží vznikla pumptracková dráha určená pro sportovní kola a koloběžky, ale i skateboardy. Její součástí je i nejdelší...

10. března 2026  12:24

Na bezpečnost MS u haly dohlédne i Jupiter. Policie varuje před falešnými lístky

Policejní vůz Jupiter

Policie kvůli případným falešným vstupenkám na mistrovství světa v krasobruslení přistaví k O2 areně v Praze speciální vozidlo, které bude zároveň sloužit i jako kontaktní centrum pro veřejnost....

10. března 2026  12:12

Odbavovací halu pražského hlavního nádraží čeká oprava. Vyjde na 300 milionů

Stav budovy pražského Hlavního nádraží 16. října 2016

Odbavovací halu pražského Hlavního nádraží čeká v nejbližších měsících rekonstrukce. O potřebě rekonstruovat tento prostor největšího tuzemského nádraží se mluví od roku 2018. Technicky náročnou...

10. března 2026  11:53

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Policisté našli u Vršovického nádraží v autě granát, řidič byl pod vlivem drog

Policisté zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. V...

Policisté v úterý ráno zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. Posádka měla v autě granát jugoslávské výroby z roku 1975. Řidičova zkouška na omamné látky byla pozitivní.

10. března 2026  10:20,  aktualizováno  11:28

Okolí O2 areny při MS v krasobruslení ohlídá denně více než stovka policistů

Americký krasobruslař Ilja Malinin během krátkého programu.

Policie a organizační výbor jsou na mistrovství světa v krasobruslení v Praze připraveni. Na dodržování pořádku v okolí O2 areny bude každý den nasazena asi stovka příslušníků, organizátoři...

10. března 2026,  aktualizováno  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.