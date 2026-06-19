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Opravy u hlavní ranveje v Ruzyni jdou podle plánu, letiště odškodní obce

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  14:45
Na letišti Václava Havla pokračují opravy okolí hlavní dráhy, která je kvůli tomu již dva a půl měsíce zavřená. Práce jdou podle zástupce tiskové mluvčího pražského letiště podle plánu, projekt má být dokončen v půlce srpna. Reportér iDNES.cz se na přistávací plochu dostal, podívejte se, jak opravy pokračují.

Po dobu uzavírky hlavní dráhy je letecký provoz převedený na vedlejší dráhu, jejíž příletové a odletové směry vedou letadla nad hustě osídlenými částmi Prahy a Středočeského kraje.

„V současné době probíhají jednotlivé práce dle harmonogramu. Nenastanou-li neočekávané komplikace, počítáme s termínem dokončení projektu v polovině srpna, jak bylo plánováno a dopředu komunikováno,“ řekl iDNES.cz mluvčí letiště Jiří Hannich.

Oprava u hlavní ranveje ruzyňského letiště. (červen 2026)
Oprava u hlavní ranveje ruzyňského letiště. (červen 2026)
Oprava u hlavní ranveje ruzyňského letiště. (červen 2026)
Oprava u hlavní ranveje ruzyňského letiště. (červen 2026)
20 fotografií

Nyní letiště koriguje přílety převážně směrem na Prahu a vzlety směrem na Kladno. Vedení Ruzyně poskytne finanční dar obcím, kterých se využívání vedlejší dráhy dotkne.

Opakuje se tak situace z loňského roku, kdy byla hlavní ranvej kvůli první etapě modernizace jejího okolí také uzavřená od konce března do srpna.

Ruzyně začala s opravami hlavní ranveje. Doprava se přesune nad Prahu

„Vedlejší dráha není vybavená pro vzlety a přistání za snížené viditelnosti. Právě z toho důvodu provádíme opravy v měsících, kdy je na základě dlouhodobých statistik výskyt mlh nejnižší,“ uvedla v únoru za letiště Eva Krejčí.

Součástí letošní uzavírky bude 14 projektů za jednu miliardu korun, samotné hlavní dráhy, která byla zrekonstruována v letech 2012 až 2013, se opravy netýkají. Největší současnou stavební akcí je rekonstrukce a rozšíření křížení pojezdových drah, výstavba kabelovodu, výměna oplocení či návěstidel. V plánu jsou i standardní údržbové práce.

„Všechny tyto a další projekty jsou nutné pro dlouhodobou udržitelnost a připravenost na budoucí provozní nároky s cílem udržení vysokého standardu bezpečnosti a spolehlivosti provozu na letišti,“ uvedlo ruzyňské letiště ve zprávě.

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