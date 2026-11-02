Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Letiště opět poslalo miliony sousedům. Bližší okolí Prahy by ocenilo větší odměnu

Robert Božovský
  14:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Celkem 81 projektů ve svém okolí podpořilo Letiště Václava Havla v letošním ročníku grantového programu s názvem Dobré sousedství. Mezi žadatele rozdělilo 16 milionů korun. Bylo to o jeden milion korun více než v předchozím roce, ale o osm milionů korun méně než před dvěma lety.

„Byl bych rád, kdyby se podpora grantovým programům vrátila alespoň na původní úroveň. Část svých zisků však letiště loni a letos směřovalo na úkor obcí a pražských částí ve svém nejbližším okolí do vzdálenějších částí metropole a měst a vesnic na Kladensku. Kompenzovalo jim tím zvýšený hluk související opravami hlavní ranveje a převedením provozu na vedlejší dráhu,“ řekl Vladimír Výtiska, předseda sdružení Prague Airport Region (PAR).

Sdružení zastupuje zájmy svých aktuálně sedmnácti členů, mezi které patří například Praha 6, Praha 17, Horoměřice, Hostivice, Jeneč, Dobrovíz nebo Kněževes.

Na stole leželo 151 žádostí

Finanční příspěvek z programu Dobré sousedství mohou získat obce a městské části hlavního města, které jsou provozem letiště zatíženy dlouhodobě. Letiště ho vyhlašuje už od roku 2007, s výjimkou období covidové pandemie.

Realizováno od té doby bylo v Praze a přilehlé části Středočeského kraje téměř 700 projektů v celkové hodnotě přes 170 milionů korun. Další ročník programu bude vyhlášen na jaře.

„Cílem je podpora projektů a aktivit z různých oblastí, jako je kultura, školství, ochrana mládeže, tělovýchova a sport nebo ochrana zvířat a přírody,“ informovala mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.

Na pražském letišti letos odbavili skoro 14 milionů cestujících. Nejvíce lidí míří do Londýna

„Každoročně podporujeme smysluplné projekty, které přispívají k rozvoji obcí v našem nejbližším okolí. Jejich přínos je viditelný nejen v podobě nově vybudované infrastruktury, ale také ve zlepšování kvality života místních obyvatel a rozvoji komunitního života,“ konstatoval místopředseda představenstva Letiště Praha Jiří Kraus.

Letiště letos obdrželo 151 žádostí o grant. Hodnoticí komise složená z jeho zástupců i zástupců PAR následně vybrala 81 projektů. Patří mezi ně třeba podpora komunitního festivalu SLON v Suchdole, stavba školní knihovny v Horoměřicích, revitalizace zahrady mateřské školy v Unhošti, pumptrack v Červeném Újezdě nebo rekonstrukce kulturního domu v Hostouni.

Mezi projekty, které získaly podporu, patří i první kuličkové hřiště v Řepích na louce u sportovního centra. Dokončeno má být příští týden.

Jednání o letech v noci nekončí

Nejvíce vybraných projektů, celkem 17, je z Prahy 6. Patří mezi ně třeba Dobrodružné hřiště Vypichu. „Otevřeno bylo letos v dubnu a je prvním stálým hřištěm svého druhu v Praze. Děti v něm mohou stavět vlastní herní prvky z dostupných materiálů, jako jsou prkna, trubky, kartony nebo provazy. Učí se tím pracovat s nástroji a samostatně rozhodovat o tom, jak využít svůj čas. Cílem je podnítit jejich kreativitu, samostatnost i schopnost spolupracovat s ostatními,“ popsala hřiště Miriana Petrik ze spolku Město přátelské k dětem.

Šestá městská část je provozem letiště výrazně zasažena. Tamní radní letos v červenci schválili stanovisko, v němž žádají, aby letiště nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. Stávající limit 48 nočních letů považují za nedostatečný pro ochranu zdraví a klidu obyvatel. Radnice navrhla, aby se od příštího roku snižoval noční provoz každý rok o 20 procent.

Podle Hejtmánkové letiště úplnou noční uzávěru kvůli nedostatečné kapacitě plánuje až po zprovoznění paralelní dráhy. V druhé polovině října se uskutečnilo společné setkání se zástupci Letiště Praha, ministerstev dopravy a financí, Řízení letového provozu, Slotové koordinace a Úřadu pro civilní letectví.

„Jedná se o složité téma, do nějž vstupuje řada subjektů a faktorů. Výsledkem je například vytipování oblastí, o nichž budeme dále hovořit, třeba prověření možnosti rozvržení letů mimo hlubokou noc. Další setkání k této problematice by se mělo uskutečnit ještě ho konce letošního roku,“ řekla včera MF DNES mluvčí Prahy 6 Kateřina Maršálová.

Dobré sousedství

Finanční příspěvek Letiště Praha mohou získat vybrané městské části metropole, středočeské obce a veřejně prospěšné organizace působící na území negativně ovlivněném leteckým provozem. Cílem programu je podpora projektů a aktivit z různých oblastí, jako jsou kultura, školství, ochrana mládeže, sport nebo ochrana zvířat a přírody. Území zahrnuje třeba Přední Kopaninu, Suchdol, Prahu 6, Řepy, Roztoky u Prahy, Červený Újezd, Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Jeneč, Kněževes, Tuchoměřice, Středokluky nebo Únětice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdo je mrtvá žena objevená na třídicí lince? Měla řadu tetování, policie žádá o pomoc

Kriminalisté z Prahy venkov-západ pátrají po totožnosti mrtvé ženy. Klíčem k...

Kriminalisté z Prahy-západ se od začátku letošního října zabývají případem úmrtí dosud neztotožněné mladé ženy. Jelikož se jim stále nedaří mrtvou identifikovat, obrací se nyní policie se žádoucí o...

Rodiče nesmí v Motole spát u dětí na zemi, jen vsedě. Dětský ombudsman se ohradil

Premium
Dvě křesla nemohou rodiče obrátit sedáky k sobě, aby se v noci v pokoji u svých...

Děti mají ze zákona právo na neustálou přítomnost rodiče, a to i v nemocnici. Zkušenost doprovodu malých pacientů ale nemusí být příjemná, když mu zařízení neposkytne lůžko a současně zakáže využít...

Pošťuchovali jsme se, nebylo to mlácení, říká muž, jenž vybrzdil a napadl řidičku

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Na dálnici D6 vybrzdil a poté napadl řidičku. Vše v autě sledovala její osmiletá dcera. Záběry z incidentu šokovaly zemi. Dotyčný řidič v rozhovoru pro TV Nova popsal, jak se podle něj událost...

Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....

Reportáž z offroad dráhy: Postavit si lávku je lepší, než couvat 40 kilometrů

VejnyWood Offroad Experience Weekend 2026

Už podruhé si milovníci cestování v expedičních vozech dali dostaveníčko ve středočeských Milovicích. Na akci VejnyWood Offroad Experience Weekend se sjely náklaďáky, dodávky nejen s pohonem všech...

Úterní stávky významně omezí dopravu v Praze. Do centra jen metrem, radí policie

Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...

Více než deset ohlášených shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) se uskuteční v úterý na území hlavního města Prahy. Některá zahrnou i průvod přes centrum metropole až na...

2. listopadu 2026  14:12

Letiště opět poslalo miliony sousedům. Bližší okolí Prahy by ocenilo větší odměnu

ilustrační snímek

Celkem 81 projektů ve svém okolí podpořilo Letiště Václava Havla v letošním ročníku grantového programu s názvem Dobré sousedství. Mezi žadatele rozdělilo 16 milionů korun. Bylo to o jeden milion...

2. listopadu 2026

Dohoda o koalici v Praze se oddaluje. STAN a SPOLU se nedaří najít třetího partnera

Petr Hlaváček (STAN), Tomáš Portlík (ODS) a Adam Scheinherr (Praha sobě) po...

Téměř měsíc od voleb je rozhodnuto o složení vládnoucích stran ve většině měst v České republice. V Praze se na spolupráci dohodnulo vítězné hnutí STAN a koalice SPOLU pro Prahu, stále se jim však...

2. listopadu 2026  11:46,  aktualizováno  13:37

Jak se rodil Terminátor či Avatar. Do Prahy míří velká výstava Jamese Camerona

Z turínské výstavy The Art of James Cameron

Kresby, malby, filmové rekvizity i kostýmy ze soukromého archivu Jamese Camerona představí příští rok pražský Obecní dům. Výstava The Art of James Cameron bude od 29. dubna do 3. října 2027 sledovat...

2. listopadu 2026  13:01

Po epidemii salmonelózy otevře škola v Újezdu i druhou kuchyň, čeká ji přísnější dohled

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Hygienici povolili Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy, kde vypukla v září epidemie salmonelózy, otevřít k pondělku školní kuchyň druhého stupně. Provozovatel splnil veškerá nařízená...

2. listopadu 2026  12:44

Muž se vážně popálil při práci na domě, vybuchla mu plynová kartuše

ilustrační snímek

Při výbuchu plynové kartuše se v pondělí ráno v Nymburce zranil muž, který pracoval na svém domě. Utrpěl popáleniny druhého stupně. Pacient byl při vědomí, záchranáři ho převezli na popáleninovou...

2. listopadu 2026  11:28

Frühwald umocnil sparťanské trápení. Naši důvěru splácí vrchovatě, chválil ho kouč

Brankář Bohemians Tomáš Frühwald po utkání se Spartou před kotlem domácích...

Podruhé za sebou udržel proti fotbalistům Sparty čisté konto. Při jarní výhře 2:0, kdy soupeř hrál většinu utkání v deseti, příliš práce neměl. Zato za nedělní bezbrankovou remízu ve 13. kole Chance...

2. listopadu 2026  8:50

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

1. listopadu 2026  17:04,  aktualizováno  20:31

Ml. Boleslav - Hr. Králové 3:1. Domácí otáčeli v závěru, dvakrát se trefil Buryán

Sestřih zápasu
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Jana Buryána.

Fotbalisté Mladé Boleslavi se dál nachází ve vrchní části tabulky Chance ligy. Po cenném bodu na půdě Slavie tentokrát získali všechny tři – ve 13. kole doma otočili zápas proti Hradci Králové a...

1. listopadu 2026  12:45,  aktualizováno  16:01

Vlakem do Úval za 10 minut. Praha má smlouvu na moderní příměstské soupravy

Příměstská jednotka řady 471 City Elefant

Moderní soupravy, které mají v příštích letech nahradit dvoupatrové vlaky CityElefant, nabídnou rychlejší a pohodlnější cestování v okolí Prahy. Například na klíčové trase linky S1 z Masarykova...

1. listopadu 2026  11:11

Jeden člověk zemřel a dva se zranili při dopravní nehodě na Benešovsku

ilustrační snímek

Při sobotní nehodě osobního auta u Jankova na Benešovsku zemřel řidič, dvě spolucestující utrpěly lehká zranění. Auto havarovalo do příkopu, řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel na...

1. listopadu 2026  9:25

V Kutné Hoře našli v kolejišti mrtvého člověka. Místo vlaků jezdí autobusy

ilustrační snímek

Nález mrtvého člověka v kolejišti poblíž nádraží v Kutné Hoře v neděli ráno zastavil železniční provoz mezi Kolínem a Kutnou Horou. Provoz je omezen ve všech směrech, vlaky nejezdí ani mezi Kutnou...

1. listopadu 2026  9:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×