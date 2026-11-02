Letiště opět poslalo miliony sousedům. Bližší okolí Prahy by ocenilo větší odměnu

„Byl bych rád, kdyby se podpora grantovým programům vrátila alespoň na původní úroveň. Část svých zisků však letiště loni a letos směřovalo na úkor obcí a pražských částí ve svém nejbližším okolí do vzdálenějších částí metropole a měst a vesnic na Kladensku. Kompenzovalo jim tím zvýšený hluk související opravami hlavní ranveje a převedením provozu na vedlejší dráhu,“ řekl Vladimír Výtiska, předseda sdružení Prague Airport Region (PAR).
Sdružení zastupuje zájmy svých aktuálně sedmnácti členů, mezi které patří například Praha 6, Praha 17, Horoměřice, Hostivice, Jeneč, Dobrovíz nebo Kněževes.
Na stole leželo 151 žádostí
Finanční příspěvek z programu Dobré sousedství mohou získat obce a městské části hlavního města, které jsou provozem letiště zatíženy dlouhodobě. Letiště ho vyhlašuje už od roku 2007, s výjimkou období covidové pandemie.
Realizováno od té doby bylo v Praze a přilehlé části Středočeského kraje téměř 700 projektů v celkové hodnotě přes 170 milionů korun. Další ročník programu bude vyhlášen na jaře.
„Cílem je podpora projektů a aktivit z různých oblastí, jako je kultura, školství, ochrana mládeže, tělovýchova a sport nebo ochrana zvířat a přírody,“ informovala mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
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„Každoročně podporujeme smysluplné projekty, které přispívají k rozvoji obcí v našem nejbližším okolí. Jejich přínos je viditelný nejen v podobě nově vybudované infrastruktury, ale také ve zlepšování kvality života místních obyvatel a rozvoji komunitního života,“ konstatoval místopředseda představenstva Letiště Praha Jiří Kraus.
Letiště letos obdrželo 151 žádostí o grant. Hodnoticí komise složená z jeho zástupců i zástupců PAR následně vybrala 81 projektů. Patří mezi ně třeba podpora komunitního festivalu SLON v Suchdole, stavba školní knihovny v Horoměřicích, revitalizace zahrady mateřské školy v Unhošti, pumptrack v Červeném Újezdě nebo rekonstrukce kulturního domu v Hostouni.
Mezi projekty, které získaly podporu, patří i první kuličkové hřiště v Řepích na louce u sportovního centra. Dokončeno má být příští týden.
Jednání o letech v noci nekončí
Nejvíce vybraných projektů, celkem 17, je z Prahy 6. Patří mezi ně třeba Dobrodružné hřiště Vypichu. „Otevřeno bylo letos v dubnu a je prvním stálým hřištěm svého druhu v Praze. Děti v něm mohou stavět vlastní herní prvky z dostupných materiálů, jako jsou prkna, trubky, kartony nebo provazy. Učí se tím pracovat s nástroji a samostatně rozhodovat o tom, jak využít svůj čas. Cílem je podnítit jejich kreativitu, samostatnost i schopnost spolupracovat s ostatními,“ popsala hřiště Miriana Petrik ze spolku Město přátelské k dětem.
Šestá městská část je provozem letiště výrazně zasažena. Tamní radní letos v červenci schválili stanovisko, v němž žádají, aby letiště nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. Stávající limit 48 nočních letů považují za nedostatečný pro ochranu zdraví a klidu obyvatel. Radnice navrhla, aby se od příštího roku snižoval noční provoz každý rok o 20 procent.
Podle Hejtmánkové letiště úplnou noční uzávěru kvůli nedostatečné kapacitě plánuje až po zprovoznění paralelní dráhy. V druhé polovině října se uskutečnilo společné setkání se zástupci Letiště Praha, ministerstev dopravy a financí, Řízení letového provozu, Slotové koordinace a Úřadu pro civilní letectví.
„Jedná se o složité téma, do nějž vstupuje řada subjektů a faktorů. Výsledkem je například vytipování oblastí, o nichž budeme dále hovořit, třeba prověření možnosti rozvržení letů mimo hlubokou noc. Další setkání k této problematice by se mělo uskutečnit ještě ho konce letošního roku,“ řekla včera MF DNES mluvčí Prahy 6 Kateřina Maršálová.
Dobré sousedství
Finanční příspěvek Letiště Praha mohou získat vybrané městské části metropole, středočeské obce a veřejně prospěšné organizace působící na území negativně ovlivněném leteckým provozem. Cílem programu je podpora projektů a aktivit z různých oblastí, jako jsou kultura, školství, ochrana mládeže, sport nebo ochrana zvířat a přírody. Území zahrnuje třeba Přední Kopaninu, Suchdol, Prahu 6, Řepy, Roztoky u Prahy, Červený Újezd, Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Jeneč, Kněževes, Tuchoměřice, Středokluky nebo Únětice.