Za obchodování s recepty poslal soud pražskou lékařku na sedm let do vězení

  15:22
Lékařka Marcela Mohlerová si odpyká sedm let vězení za obchodování s e-recepty na psychotropní léky. V pondělí o tom pravomocně rozhodl pražský vrchní soud. Její spolupachatelé Alois Mrlina a Miroslav Douda půjdou za mříže na devět a sedm let. Karlovi Beňákovi a Evě Brňákové, kteří se přiznali, že nezákonně vystavené recepty prodávali, pak justice uložila šest let a 3,5 roku odnětí svobody.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Všechny tresty pro tuto organizovanou skupinu byly původně přísnější, odvolací senát je zmírnil kvůli novele trestního zákoníku.

„Soud pokládá za jednoznačně vyvrácenou obhajobu obžalované Mohlerové, že neměla povědomí o tom, že ze strany obžalovaných Mrliny, Doudy a Beňáka dochází k páchání trestné činnosti,“ uvedl člen odvolacího senátu David Protiva.

„Intelektuální schopnosti obžalované jsou na tak vysoké výši, že si mohla a měla uvědomit a podle našeho názoru si také plně uvědomila protiprávnost svého jednání,“ pokračoval soudce. „Soud prvního stupně správně dospěl k závěru, že obžalované nic nepolehčuje,“ dodal.

Česko patří mezi nejohroženější země falešnými online lékárnami

Šestapadesátiletá Mohlerová, stejně starý Mrlina a jeho sedmatřicetiletý milenec Douda sdíleli bydliště v centru Prahy. Lékařka podle verdiktu poskytla Mrlinovi přístup do lékařského systému a Douda poté neoprávněně vytvářel recepty.

Beňák a Brňáková pak koncovým zákazníkům prodali na tři stovky těchto receptů, a to v letech 2021 až 2022. Trojice Mohlerová, Mrlina a Douda navíc padělala covidový certifikát, aby se vyhnula vystěhování z bytu.

Kromě vězení potrestal soud Mohlerovou také pětiletým zákazem výkonu zdravotních služeb spojených s poskytováním léčiv, která obsahují omamné a psychotropní látky. Pražský městský soud lékařce původně uložil devítileté odnětí svobody a stejně dlouhý následný zákaz veškeré lékařské činnosti. To by ale podle odvolacího senátu bylo příliš přísným trestem.

Podřizuje se ve vztazích, tvrdí posudek

Lékařka v odvolacím řízení usilovala o své osvobození. Tvrdila, že důvěřovala Mrlinovi a že byl zneužit její identifikátor. „Netušila jsem, co se děje. Neměla jsem přístup k počítači,“ řekla dnes soudu.

Obhajoba Mohlerové nechala vypracovat nový psychiatrický posudek, podle nějž žena dlouhodobě trpí závislou poruchou, která se projevuje podřízeností ve vztazích a omezenou schopností dělat samostatná rozhodnutí v běžných životních situacích. Nemá ale žádnou soudně významnou duševní poruchu, která by jí bránila v rozpoznání protiprávního jednání.

Léky na předpis prodávala na diskusních fórech, vydělala si přes milion

„Klientka je špičkový lékař, který zachránil život i několika soudcům pražských soudů. Ale ona je mimoň, nedokáže si ani zaplatit vlastní složenky,“ řekl lékařčin advokát Jiří Musil. Uvedl také, že kdyby trestnou činnost páchala, dělala by to daleko sofistikovanějším způsobem a měla by z toho nějaký výnos, místo aby živořila. Soud ale ženě například neuvěřil, že neuměla používat počítač. Poukázal na to, že zdatně ovládá moderní mobilní telefon.

Douda dnes soudu řekl, že jeho bezúhonný život se změnil, když se stal Mrlinovým partnerem. Uvedl, že muž ho psychicky i fyzicky týral a také, že Doudu zmanipuloval i k tomu, aby si na sebe vzal statisícové půjčky.

„Byl jsem partnerem oklamán a nejhorším možným způsobem podveden, věřil jsem jeho pohádce, nevěděl jsem, že jsem se podílel na trestné činnosti,“ řekl. Jeho právnička doplnila, že klient byl administrativní silou, protože uměl pracovat s počítačem. Podle soudu muž dlouhodobě zneužíval metamfetamin.

Kdo v Česku vyrábí a rozváží léky? Stát to neví, tak si objednal analýzu

Recidivista Mrlina popíral, že postupovali jako organizovaná skupina. Jeho advokát pak žádal snížení trestu i na základě toho, že klient ve výkonu trestu pracuje a dostává pochvaly. Obdobně argumentoval i advokát Beňáka, který poukazoval na klientovo prohlášení viny i na projevenou lítost. Obhajoba Brňákové pak požadovala podmíněný trest s tím, že někdejší drogově závislá žena nyní řádně pečuje o dceru a její role v trestné činnosti byla okrajová.

Novela trestního zákoníku, která bude účinná od 1. ledna, snižuje spodní hranici sazby daného drogového trestného činu z osmi let na pět. „Odvolací soud by vnímal jako velmi nespravedlivé, kdyby tuto skutečnost nezohlednil ve prospěch všech obžalovaných, a to zvláště za situace, kdy novela začne platit za dva měsíce,“ uzavřel Protiva.

