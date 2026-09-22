Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vzhůru na Petřín! Nadšenci kvůli první jízdě lanovkou vstávali už ve tři ráno

Autor:
  9:48
Přivstali si, aby na vlastní kůži zažili její oficiální premiéru. Petřínská lanovka ve své obnovené premiéře svezla v úterý v 7 hodin ráno své první cestující. Někteří z nich postávali u stanice Újezd už o půl hodiny dříve. „Jedu sem až z Mostu, vstával jsem ve tři,“ sdělil redaktorce iDNES.cz při čekání jeden z přítomných nadšenců. Další partička se rozhodla s vozem závodit a chystala se svah na Petřín paralelně s jedoucím vozem vyběhnout.

Takový unikát si coby milovník hromadné dopravy zkrátka nemohl nechat ujít, vysvětlil.

„Živí mě to a je to moje hobby,“ dodal muž, který pracuje jako radiotechnik pro Správu železnic.

Před stanicí na pražském Újezdě postávala i skupinka studentů ze Smíchovské střední. „Rozhodli jsme se pro takový ďábelský plán. Závodit vůči lanovce,“ uvedl jeden z nich. „Hlavní je si věřit,“ odpověděl mladý závodník na dotaz, zda je taková výzva vůbec uskutečnitelná.

V jakém čase pak vyběhl kopec směrem k horní stanici na Petříně, se ale už zjistit nepovedlo.

Nová lanovka na Petřín poprvé svezla cestující, lidé stáli ve frontě dlouho před otevřením

Na první jízdu těsně před rozbřeskem čekali i ti nejmenší. Malý Adámek má rád lanovky a tou petřínskou se v úterý svezl vůbec poprvé. Její předchůdkyni, kterou v září 2024 poškodily extrémní srážky, si ještě pamatovat nemohl.

První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...
První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...

V 6:45 se stanice konečně otevřela. Lidé u vstupu dostali pamětní jízdenku s nápisem „Petřín with love“ a úterním datem.

„Ta ale jízdné nepokrývá,“ volá za skupinou, která už míří k lanovce, jedna ze zaměstnankyň. V 7:00 se lanovka plná natěšených cestujících konečně rozjela.

První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)
První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes Nebozízek na Petřín. (22. září 2026)
První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes Nebozízek na Petřín. (22. září 2026)
První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes Nebozízek na Petřín. (22. září 2026)
81 fotografií

Mezi prvními pasažéry se jakoby náhodou ocitl i pár z Jižní Koreje. Stali se jedněmi z prvních zahraničních turistů, kteří se pražskou atrakcí svezli.

„Určitě dorazíme znovu,“ sdělili pak po návratu příjezdu do stanice Újezd. Pochvalovali si výhled a ocenili i trik s mrknutím a červenáním. „Načetli jsme si o tom od umělé inteligence,“ objasnili.

Kněz, zvon, graffiti a neony. Slavnostní rozjezd lanovky na Petřín přitáhl davy

Lidé dlouhodobě řeší, proč v nových vozech lanovky není klimatizace. Vysvětloval už dopravní podnik i sama autorka lanovky Anna Marešová. Cestujícím z první jízdy bylo tohle téma celkem fuk. „K lanovce si ji vymysleli jen snobové,“ komentoval to jeden z přítomných.

Petřínská lanovka patří mezi nejnavštěvovanější turistické atrakce a jako taková je neodmyslitelně spojená s Prahou. Její nové vozy navrhlo studio Anna Marešová designers a výrobu zajistila švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa.

„Bylo to hodně náročné, jsou to čtyři roky, co jsme odevzdali designérskou studii,“ popsala časovou linii Anna Marešová. Poslední měsíce nebylo téměř dne, kdy by své dílo nebyla obhlédnout. Do poslední chvíle ladila detaily.

Autorka nové lanovky na Petřín, designérka Anna Marešová (21. září 2026)

Už čtvrtá generace lanovek láká pro svou prosklenou konstrukci na téměř panoramatický výhled na českou metropoli. Pozornost vzbudil i nově přidaný prvek, kdy jedna z míjejících kabinek mrkne na druhou, která následně zčervená.

Nová je i spodní stanice lanovky, tedy na Újezdě. Prošla rekonstrukcí. K inovovanému vstupu přibyly toalety, nový je tu obchůdek s merchem. Zdi samotné stanice lanovky, tedy v prostoru, kam lanovka dojede, zdobí nový mural výtvarníka Michala Škapy.

Lanovka je v provozu každý den od 7:00 do 22.15 hodin v intervalu deseti minut.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Špinavá plocha na Zličíně zmizí, vznikne tu obří P+R. Nová stanice metra se nevyplatí

V ulici Na Radosti na pražském Zličíně jen několik set metrů od stanice metra...

Praha postaví nové velkokapacitní parkoviště P+R. Budova pro téměř 600 aut bude na Zličíně v ulici Na Radosti. Jen několik stovek metrů od konečné stanice metra linky B. Součástí budou i nové...

První ochutnávka. Toto je nová lanovka na Petřín, takhle vypadá zevnitř

Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...

Lanová dráha na Petřín má svůj velký den. Po dvouleté rekonstrukci se jí opět svezou cestující. Tedy přesněji: v pondělí v podvečer se jí jako první projedou novináři a fotografové, do pravidelného...

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

ČNB vydala výroční pětitisícovku. Ve frontě čekají stovky lidí, někteří tu nocovali

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se speciálním holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Vzhůru na Petřín! Nadšenci kvůli první jízdě lanovkou vstávali už ve tři ráno

První otevírací den pravidelné jízdy nové petřínské lanovky z Újezdu přes...

Přivstali si, aby na vlastní kůži zažili její oficiální premiéru. Petřínská lanovka ve své obnovené premiéře svezla v úterý v 7 hodin ráno své první cestující. Někteří z nich postávali u stanice...

22. září 2026  9:48

Střet s jiným světem, všichni jsou přátelští, říká Chaloupek o trenérech reprezentace

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek (vpravo) v souboji s plzeňským Tobiášem...

Postupně mu odpadávají parťáci i konkurenti zároveň, má tedy snad Štěpán Chaloupek do základní sestavy národního mužstva fotbalistů blíž než po původní nominaci? „To je na trenérovi, ale zase přišli...

22. září 2026  8:24

ČNB vydala výroční pětitisícovku. Ve frontě čekají stovky lidí, někteří tu nocovali

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se speciálním holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

22. září 2026  7:26,  aktualizováno  7:49

Nová lanovka na Petřín poprvé svezla cestující, lidé stáli ve frontě dlouho před otevřením

Nová lanovka na Petřín svezla první cestující. (22. září 2026)

Nová lanovka z Újezda na Petřín svezla první cestující. Někteří stáli frontu na premiérovou jízdu už půl hodiny před otevřením. Dva nové vozy se na zrekonstruovanou trať vrátily po dvou letech.

22. září 2026  7:44

Policisté pátrají po seniorovi z Kolína. Zanechal dopis, vůz stál u obchodu

Ilustrační snímek

Středočeští policisté pátrají po třiasedmdesátiletém muži z Kolína. Rodina ho viděla naposledy v pondělí ráno, na policii se obrátila ten den večer.

22. září 2026  6:48

Střílel z okna bytu ve čtvrtém patře. Policie muže zpacifikovala

ilustrační snímek

Pražští policisté vyjeli v pondělí večer do ulice Pod Kavalírkou v Praze 5 poté, co několik lidí oznámilo, že neznámý muž střílí z jednoho z bytů ve čtvrtém patře. Na místo okamžitě vyrazily...

21. září 2026  21:43

Kněz, zvon, graffiti a neony. Slavnostní rozjezd lanovky na Petřín přitáhl davy

První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)

První cestující se jí svezou v úterý ráno. Slavnostní otevření se nicméně uskutečnilo večer předtím. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazily davy. Sešli se designéři, inženýři, politici, novináři...

21. září 2026  21:36

ODPÍSKÁNO: Spartě upřeli sudí penaltu. Na Slavii to vyřešili správně, říká expert

Ebrima Singhateh ze Sparty střílí v utkání proti Olomouci.

Neodpískaná penalta pro Spartu v Olomouci. Naopak bláznivý závěr na Slavii, kdy proti Plzni sudí nařídil pokutový kop a pak ho nechal opakovat, pravidlově vyřešený dobře. „Správně posouzené situace,“...

21. září 2026  20:12

Důkazy byly slabé, řekl soud a poslal případ týrání zvířat do přestupkového řízení

Bývalý vedoucí obory Březka Libor Beníček je obžalovaný kvůli týrání koček, vinu odmítá. (14. září 2026)

Případ údajného týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy poslal soud v pondělí do přestupkového řízení. Bývalý vedoucí obory Libor Beníček nespáchal podle soudkyně Martiny...

21. září 2026  17:03

Štěstí, že nic nejelo. Těžkopádný přechod seniorů přes koleje zachytilo video

Video ukazuje, jak si senioři těžkopádně zkracují cestu přes koleje.

Tihle měli jen štěstí. Tak Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Ropid hodnotí hazard dvou seniorů, kteří si ve Strančicích v okrese Praha-východ krátili cestu přes kolejiště. Video,...

21. září 2026  15:56

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Jsem nervózní jako prase, přiznala autorka lanovky na Petřín. Nedávno ještě šlápla na plyn

Premium
Designérka Anna Marešová u svého díla - nových vozů lanovky na Petřín. (21....

Přišla. S úsměvem na rtech, ale na první pohled trošku unavená. Pro designérku Annu Marešovou totiž nastal velký den. Vůbec poprvé její dílo – nové vozy lanovky na Petřín – svezou cestující. „Jsem...

21. září 2026

Hromadná nehoda šesti vozidel ráno uzavřela D5 směrem na Prahu

Dálnici D5 na 7,5. kilometru ve směru na Prahu uzavřela v pondělí ráno nehoda...

Dálnici D5 ve směru na Prahu uzavřela v pondělí ráno hromadná nehoda pěti osobních aut a dodávky. U Rudné zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeden člověk má lehká zranění....

21. září 2026  7:47,  aktualizováno  12:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde