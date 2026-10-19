„Zasahujeme u vážné dopravní nehody na Kutnohorské ulici v Praze 10. Podle předběžných informací se na místě střetlo služební vozidlo policie s chodkyní. Služební vozidlo jelo k oznámené události se zapnutými majáky. Ulice je zcela uzavřena a na místě zasahuje i vrtulník,“ informovala policie na síti X.
„V péči máme jednoho pacienta, ale nemám ještě konkrétní informace,“ řekl Kirs. Pouze doplnil, že k nehodě vyjela posádka záchranářů, posádka s lékařem a inspektor a je tam i vrtulník. Přítomnost vrtulníku potvrdila i policie.
„Je to nezletilá chodkyně,“ upřesnil policejní mluvčí Jan Daněk pro iDNES.cz.
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