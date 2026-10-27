Do ulice Ke hrádku vyjela jedna jednotka hasičů z Chodova krátce před 23:30. „Došlo tam k požáru odpadu,“ řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Pomocí tlakové vody oheň uhasili a následně provedli kontrolu termokamerou, aby vypátrali skrytá ohniska. Jedno se nacházelo právě pod fasádou obydlí. „Část oplechování domu byla rozebrána, aby mohlo být uhašeno,“ řekl.
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Policie zásah u rodinného domu potvrdila. „V nočních hodinách jsme zasahovali společně s hasiči v ulici Ke Hrádku, kde došlo k zahoření fasády rodinného domu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun,“ uvedl mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
„V současné době kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičů zjišťují přesné příčiny okolnosti požáru – zda se jednalo o technickou závadu, či o úmysl,“ řekl.
Policie nevyloučila cizí zavinění
Server Novinky.cz napsal s odkazem na katastr nemovitostí, že rodinný dům patří miliardáři a majiteli zbrojařské skupiny STV Martinu Drdovi.
Připomněl přitom upozornění britského deníku The Financial Times pro novináře, že ruští agenti by se mohli zaměřit na vedení zbrojařských firem – vysoké pozice velkých firem i manažerů těch menších. Zejména těch, kteří se zabývají výrobou dronů nebo jejich komponentů.
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Web zmínil také varování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky, že v příštích měsících by Rusko mohlo v některé demokratické zemi včetně Česka podniknout závažnější akci.
Koudelka v polovině října na bezpečnostní konferenci ve Sněmovně ruské bezpečnostní služby varoval před eskalací z ruské strany. Česká republika by podle něj neměla zaostávat za svými sousedy například v přijímání bezpečnostních opatření a podobně a jiných norem týkajících se bezpečnosti.