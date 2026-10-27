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Škoda za 200 tisíc, možná úmyslně. Policie vyšetřuje požár domu miliardáře a zbrojaře

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  14:18
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V nočních hodinách zasahovali hasiči u požáru u rodinného domu v pražských Kunraticích. Podle hasičů hořel odpad, zahořela i fasáda stavby. Škoda činí podle odhadů 200 tisíc korun. Podle serveru Novinky.cz patří dům řediteli zbrojařské firmy. Policie zatím nevyloučila, že požár mohl někdo úmyslně založit.

Do ulice Ke hrádku vyjela jedna jednotka hasičů z Chodova krátce před 23:30. „Došlo tam k požáru odpadu,“ řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Pomocí tlakové vody oheň uhasili a následně provedli kontrolu termokamerou, aby vypátrali skrytá ohniska. Jedno se nacházelo právě pod fasádou obydlí. „Část oplechování domu byla rozebrána, aby mohlo být uhašeno,“ řekl.

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Policie zásah u rodinného domu potvrdila. „V nočních hodinách jsme zasahovali společně s hasiči v ulici Ke Hrádku, kde došlo k zahoření fasády rodinného domu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun,“ uvedl mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

„V současné době kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovatelem hasičů zjišťují přesné příčiny okolnosti požáru – zda se jednalo o technickou závadu, či o úmysl,“ řekl.

Policie nevyloučila cizí zavinění

Server Novinky.cz napsal s odkazem na katastr nemovitostí, že rodinný dům patří miliardáři a majiteli zbrojařské skupiny STV Martinu Drdovi.

Připomněl přitom upozornění britského deníku The Financial Times pro novináře, že ruští agenti by se mohli zaměřit na vedení zbrojařských firem – vysoké pozice velkých firem i manažerů těch menších. Zejména těch, kteří se zabývají výrobou dronů nebo jejich komponentů.

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Web zmínil také varování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky, že v příštích měsících by Rusko mohlo v některé demokratické zemi včetně Česka podniknout závažnější akci.

Koudelka v polovině října na bezpečnostní konferenci ve Sněmovně ruské bezpečnostní služby varoval před eskalací z ruské strany. Česká republika by podle něj neměla zaostávat za svými sousedy například v přijímání bezpečnostních opatření a podobně a jiných norem týkajících se bezpečnosti.

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