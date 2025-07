Pražané se v průzkumech bojí o svou bezpečnost, trestné činnosti přitom ubývá

Redakční putování po základnových stanicích je tak trochu loterií. Ve většině případů netušíme, zda se nám od technologií operátorů nabídne náležitý rozhled do okolí. Roli v tom hraje více faktorů. I...

Přišel na plac, když byli spoluhráči v nesnázích. A tak je z nich Lukáš Haraslín jako správný kapitán vytáhl. „Jsem rád, že jsem mužstvu pomohl. Každé vítězství potěší a hlavně povzbudí do dalšího...

U taxikářů na pražském letišti s češtinou moc nepochodíte, ač je pro ně povinná

Premium

Pokud by našinec očekával, že se po příletu z ciziny do Prahy bude cítit jako doma, po nástupu do nejbližšího taxíku pozná, že se mýlil. Stejně tak turista s představou, že vyjde z příletové haly a...