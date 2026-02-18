Mladík brigádničil jako pomocník falešných bankéřů, chytili ho mezi prvními

Zadržený „výběrčí“ se podle policie ke skupině podvodníků působících v Praze připojil v lednu. Dostal za úkol vybírat hotovost z takzvaných legalizačních účtů. Jde o bankovní účty, na které na pokyn falešného bankéře převádějí poškození peníze poté, co uvěřili, že jejich účet byl napaden.
„Mladík reagoval na nabídku tohoto druhu práce, která probíhá v konkrétní mobilní aplikaci a nabízí zajímavý výdělek,“ popsal pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. „Po zaregistrování byl kontaktován školitelem, který mu vysvětlil náplň jeho práce,“ doplnil.
Mladík se měl v ranních hodinách dostavit na předem určenou adresu, kde na něj čekal takzvaný kontakt, který mu předal mobilní telefon s bankovní aplikací konkrétní banky a s přístupovými údaji k ní. Už jako oprávněný uživatel si pak podle zjištění policie nastavil digitální peněženku, aktivoval platební kartu navázanou na legalizační účet a zvýšil denní limit výběru peněz.
Dalším úkolem bylo provedení hotovostního vkladu nebo výběru či platby, aby se účet pro banku jevil jako aktivní a korektní. Ve chvíli, kdy na účet přišla platba, vybral z vytipovaného bankomatu částku v řádu stovek tisíc korun a zmizel.
„Na konci směny brigádník hotovost odvážel na předem určená místa, kde si ji buď osobně převzal kontakt, nebo ji dle instrukcí nechával v takzvaných mrtvých schránkách,“ doplnil mluvčí.