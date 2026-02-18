Mladík brigádničil jako pomocník falešných bankéřů, chytili ho mezi prvními

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který podle instrukcí vybíral z falešných bankovních účtů peníze od podvedených lidí. Ti částky posílali poté, co naletěli falešnému bankéři. Škoda jde do stovek tisíc korun. Mladík si vyslechl obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti a je stíhán vazebně. Po dalších členech organizované skupiny kriminalisté pátrají.
Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který měl podle instrukcí vybírat z falešných bankovních účtu peníze od podvedených lidí. Na fotografii jsou zajištěné mobilní telefony obětí. (18. února 2026) | foto: policie.gov.cz

Zadržený „výběrčí“ se podle policie ke skupině podvodníků působících v Praze připojil v lednu. Dostal za úkol vybírat hotovost z takzvaných legalizačních účtů. Jde o bankovní účty, na které na pokyn falešného bankéře převádějí poškození peníze poté, co uvěřili, že jejich účet byl napaden.

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který měl podle instrukcí vybírat z falešných bankovních účtu peníze od podvedených lidí. Na fotografii jsou zajištěné mobilní telefony obětí. (18. února 2026)

„Mladík reagoval na nabídku tohoto druhu práce, která probíhá v konkrétní mobilní aplikaci a nabízí zajímavý výdělek,“ popsal pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. „Po zaregistrování byl kontaktován školitelem, který mu vysvětlil náplň jeho práce,“ doplnil.

Mladík se měl v ranních hodinách dostavit na předem určenou adresu, kde na něj čekal takzvaný kontakt, který mu předal mobilní telefon s bankovní aplikací konkrétní banky a s přístupovými údaji k ní. Už jako oprávněný uživatel si pak podle zjištění policie nastavil digitální peněženku, aktivoval platební kartu navázanou na legalizační účet a zvýšil denní limit výběru peněz.

Dalším úkolem bylo provedení hotovostního vkladu nebo výběru či platby, aby se účet pro banku jevil jako aktivní a korektní. Ve chvíli, kdy na účet přišla platba, vybral z vytipovaného bankomatu částku v řádu stovek tisíc korun a zmizel.

„Na konci směny brigádník hotovost odvážel na předem určená místa, kde si ji buď osobně převzal kontakt, nebo ji dle instrukcí nechával v takzvaných mrtvých schránkách,“ doplnil mluvčí.

