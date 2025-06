mikp Petra Miková Autor:

12:58

Kriminalisté odhalili šestičlennou skupinu mužů ve věku od 26 do 39 let, kteří jsou podezřelí z celkem jedenácti vloupání na území Prahy 10 z přelomu roku. Způsobili tím majitelům škodu za téměř milion korun. Muži si vybírali různé provozovny od cykloprodejny po restaurace či kadeřnictví. Kradli však i v bytech a odnášeli si prakticky cokoliv. Za trestnou činnost jim hrozí až pět let vězení.