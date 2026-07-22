Na Džbánu platí zákaz koupání. Hygienici ale k opatrnosti velí i jinde

Někde je voda bez problémů, jinde se s pokračujícím létem postupně zhoršuje. Nejlépe si podle aktuálních dat vedou biotopy Lhotka a Radotín, koupaliště Divoká Šárka nebo Jezero Lipence. Na několika dalších přírodních koupalištích se ale kvalita vody od minulého měření zhoršila.
|
Pražané si začali naplno užívat koupališť. Třeba to v Motole je letos zdarma
V rybníku Motol, na Branické pláži ve Vltavě nebo na koupališti Hostivař zaznamenali hygienici sníženou průhlednost vody. Ta sice nepředstavuje zdravotní riziko, přesto doporučují návštěvníkům, aby se po koupání osprchovali čistou vodou.
Horší situace panuje na koupališti Šeberák, kde se objevil zvýšený výskyt sinic. Voda je zde podle hygieniků nevhodná především pro citlivější osoby, mezi které patří malé děti, těhotné ženy, alergici nebo lidé s oslabenou imunitou.
„My návštěvníky informujeme, už když nám platí vstupné na pláž. Vždy jim řekneme, jaká kvalita vody je – pokud není ideální, tak je upozorníme na to, že je vstup do vody jen na vlastní nebezpečí a ať používají sprchy,“ říká Julie, zaměstnankyně koupaliště.
|
Tropická horka Pražany potrápila, voda je ale po vedrech čistá. Kromě Džbánu
Nejpřísnější opatření platí na již zmíněném Džbánu. Zde je koupání kvůli masivnímu výskytu sinic zakázáno úplně. Podle mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batók představuje voda akutní zdravotní riziko. Kontakt s ní může způsobit kožní vyrážky, podráždění očí a při náhodném požití také žaludeční či střevní potíže. „V minulých letech nebyl výskyt sinic na Džbánu zdaleka tak masivní jako v poslední době,“ srovnává Batók.
Zlepšení se nepředpokládá
Zhoršování kvality vody je ale v průběhu července podle hygieniků běžnou součástí letní sezony, zvlášť pokud je horká jako letos. Další vývoj bude záviset především na počasí příštích týdnů.
Kvalita vody v Praze
Biotop Lhotka
Rybník Motol – snížená průhlednost
Šeberák – zvýšený výskyt sinic
Džbán – masivní výskyt sinic a vodního květu
Poznámka: Aktuální včerejší data.
Krátkodobé ochlazení může situaci dočasně zlepšit, s pokračujícím létem a dalším ohříváním vody však hygienici očekávají spíše postupný nárůst sinic, který je pro přírodní nádrže typický.
„Samotný pokles teplot a úbytek slunečního svitu sice dokáže růst sinic dočasně zpomalit, ale efekt se neprojeví hned,“ říká Batók.
Vydatnější srážky navíc mohou do nádrží splavit další nečistoty z okolí, což může kvalitu vody krátkodobě ještě zhoršit. Zlepšení je tak výhledově podle hygieniků nepravděpodobné.
„K trvalému zlepšení u takto zasažených nádrží by bylo potřeba dlouhodobější výrazné ochlazení a silný průtok, který by vodu mechanicky vyměnil,“ vysvětluje Batók.
Odborníci připomínají, že by se lidé neměli řídit jen výsledky hygieny, ale také svým rozumem. Pokud je voda výrazně zelená, tvoří se v ní zelené vločky nebo se u břehu hromadí vodní květ, je vhodné zvolit jiné místo ke koupání i v případě, že zákaz ještě nebyl vyhlášen. Zvýšenou opatrnost by měli zachovávat zejména alergici, děti a těhotné ženy.
„Kvalita koupacích vod se vyhodnocuje jednou za dva týdny, v závislosti na počasí se ale může rychle měnit. Nejen slunce, ale ani prudké deště kvalitě vody neprospívají.
Proto se vždy co nejdříve osprchujte, pokud to není možné na koupališti, tak po příchodu domů. Dávejte pozor na děti, aby vodu při koupání pokud možno nepolykaly,“ doporučuje Batók.
Vedle průhlednosti vody a přítomnosti vodního květu hodnotí hygiena také množství sinic a řas nebo mikrobiologické ukazatele včetně bakterií Escherichia coli.
|
Pražská koupaliště se neustále vylepšují
„K vydání úplného zákazu koupání přistupujeme v momentě, kdy je překročen limit pro masivní výskyt sinic s tvorbou vodního květu, nebo při závažném mikrobiologickém znečištění, kdy voda představuje akutní riziko ohrožení veřejného zdraví,“ upřesňuje Batók.
Hygiena také upozorňuje na to, aby lidé neskákali do neznámých vod, kde hrozí zranění, nezapomínali na pitný režim a používali opalovací krémy. V době, kdy jsou teploty nejvyšší, čili hlavně od 11 do 15 hodin, je pak lepší držet se ve stínu.