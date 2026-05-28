Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pražané si začali naplno užívat koupališť. Třeba to v Motole je letos zdarma

Autor:
  17:10
Pražané si tento týden naplno užívají venkovních koupališť. Slunečné počasí by podle předpovědi mělo vydržet do pátku, kdy se teploty mají pohybovat kolem 27 stupňů Celsia. Už o víkendu se podle meteorologů zatáhne a od neděle do konce příštího týdne by mělo pršet. Do té doby láká k návštěvě několik pražských koupališť.

Letní sezona začíná a venkovní koupaliště zahájila provoz. Pro novou sezonu chystají návštěvníkům řadu vylepšení. Lhotka chystá víceúčelové hřiště, přibude například stolní tenis či pétanque. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slunečný pátek si mohou lidé užít například na vyhřívaném koupališti Pražačka, které zrovna v tento den zahajuje letní sezonu.

„Vstup bude stát 220 korun, ale už od června návštěvníky čeká mírné zdražení o 30 korun,“ řekl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.

Koupaliště návštěvníkům nabídne i nové občerstvení, které bude otevřené vždy jen při vyšší obsazenosti areálu. V přípravě jsou také nové webové stránky, které budou informovat o počtu návštěvníků nebo o teplotě vody. Koupaliště je rozdělené do tří zón včetně herní s atrakcemi, která je určena pro rodiny s dětmi.

Koupaliště na jihu Moravy otvírají, ceny zůstávají většinou stejné jako loni

Koupání zdarma v Motole

V květnu otevřela i další koupaliště, i když se v jejich areálech stále ještě staví. Provozovatelé ale uklidňují, že výstavba nijak zásadně neovlivní provoz. Návštěvníkům přibude krytý bazén, víceúčelové hřiště či nové převlékárny.

Od minulého týdne je zdarma otevřené motolské koupaliště, na kterém stále pokračují práce na stavbě nového zázemí. Zatím si návštěvníci musí vystačit s mobilním přístřeškem a dočasnými toaletami.

Souvislosti

Kam za koupáním

Přírodní koupaliště Motol:

Zahradníčkova ulice, Praha 5. Otevřeno mají od 9.30 do 20.00. Vstupné je zdarma.

Koupací jezero Lhotka:

Nad Koupadly, Praha 4. Otevřeno je od 1. června od 10.00 do 18.00. Základní vstupné je 180 korun. Pro děti do jednoho roku zdarma.

Venkovní koupaliště Pražačka:

Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3. Provoz zahájí 29. května od 9.00. V červnu bude vstupenka stát 260 korun.

Venkovní koupaliště Petynka:

Otevřená 4, Praha 6. Otevřeno od 8.00 do 20.00. Vstupné 250 korun

„S ohledem na dočasnou nedostupnost nových převlékáren a sociálního zařízení v přízemí nové budovy jsme se rozhodli, že letos bude vstup zdarma. Zajistili jsme i stánek s občerstvením a toalety,“ uvádějí zástupci magistrátu.

V červenci u přírodního rybníka vznikne nový objekt se sprchami, šatnami a toaletami. Pro příjemnější trávení volného času u vody od 1. června přibude také stánek s občerstvením, na koupališti zůstane až dokonce sezony v září.

Zaplavat si lidé už mohou na koupališti Petynka v Praze 6, které otevřelo v polovině května. I zde se staví. Kvůli dostavbě kryté části plaveckého bazénu se zde snížila kapacita na 1 300 návštěvníků z původních 1 600.

„Tento týden jsme prodloužili otevírací dobu až do 20.00. Jinak se pro návštěvníky nic zásadně nemění,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Vstupné je 250 korun, po 15. hodině je sleva na 180 korun. Studenti a senioři mají vstup za 150 korun, děti do tří let zdarma.

Lhotka bude více sportovní

Rozsáhlou rekonstrukcí si prochází koupaliště Lhotka v Praze 4, ale zde návštěvníci žádné dělníky neuvidí. Dostavba se týká míst mimo návštěvnickou plochu.

Venkovní plovárny se připravují na sezonu. V Kaplici plánují nový bazén

„Ukončení prací je plánováno na konec října, ale s ohledem na počasí se termín může případně měnit,“ vysvětlila mluvčí Prahy 4 Edita Řeháková. Rozšíření areál obohatí o nové sportovní a volnočasové zázemí včetně víceúčelového hřiště, workout prvků či míst pro stolní tenis.

Lhotka zahájí provoz 1. června. Celodenní vstupné je 180 korun, po 15. hodině se sníží na 130 korun. Děti do 15 let a senioři zaplatí 120 korun. Děti do jednoho roku mají vstup zdarma.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Nový most přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o finální podobě takzvaného Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Zvítězil návrh...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od...

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny

Nová posila slávistických fotbalistů, ukrajinský brankář Nazar Domčak.

Sotva oslavili zisk mistrovského titulu, už mají slávističtí fotbalisté čtvrtého nového spoluhráče. Z ukrajinského Lvova přichází teprve devatenáctiletý brankář Nazar Domčak. V Edenu podepsal smlouvu...

28. května 2026  17:25

Pražané si začali naplno užívat koupališť. Třeba to v Motole je letos zdarma

V Česku kromě sinic ohrožují milovníky koupání larvy parazita motolice. Zavřené...

Pražané si tento týden naplno užívají venkovních koupališť. Slunečné počasí by podle předpovědi mělo vydržet do pátku, kdy se teploty mají pohybovat kolem 27 stupňů Celsia. Už o víkendu se podle...

28. května 2026  17:10

V Praze otevřel Biskup. Restaurace s obchodem servíruje česká jídla po japonsku

V centru Prahy, na rohu ulic Dlouhá a Hradební, otevřel nový podnik Biskup....

V centru Prahy na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřel nový podnik jménem Biskup. Spojuje restauraci s obchodem a místo klasických hlavních jídel sází na menu složené z několika menších porcí. Hosté...

28. května 2026  16:04

Metropolitní plán měl 75 tisíc připomínek, zastupitelé o něm mohou jednat do noci

Aktualizujeme
Pražští zastupitelé projednávají zásadní dokument pro rozvoj hlavního města -...

Pražští zastupitelé ráno začali projednávat zásadní dokument pro rozvoj hlavního města - metropolitní plán. Ten město připravuje od roku roku 2012 a v případě schválení začne platit od září. Zabývali...

28. května 2026  7:26,  aktualizováno  15:15

Sokolové mají novou dominantu. Mural u Tyršova domu pokřtila maskovaná autorka

Slavnostní křest nového muralu Tyršova domu v Praze. Pro Českou obec sokolskou...

Pražský Újezd má novou grafickou dominantu. Zdi areálu Tyršova domu, sídla České obce sokolské, zdobí mural od streetartové umělkyně Toy Box. Výrazné barvy a prvky odkazují do doby před více než sto...

28. května 2026  15:01

Byli na kamerách, sami se nepřihlásili. Počínání vandalů teď zveřejnila policie

Policie hledá sprejery, kteří způsobili škodu za milion korun

Pražští kriminalisté pátrají po čtyřech mladých mužích, kteří letos v dubnu posprejovali zeď v památkově chráněném území v Letenských sadech. Na historickou fasádu nasprejovali několik nápisů o délce...

28. května 2026  14:21

Využila ztracené peněženky a nakoupila jízdenky za tisíce. Po ženě pátrá policie

Zapomenutá peněženka nezůstala bez povšimnutí

Policisté z oddělení Stodůlky pátrají po ženě, která nevrátila zapomenutou peněženku na sedačce v obchodním centru v Nových Butovicích. Okolností naopak využila a nakoupila jízdenky v hodnotě 4 500...

28. května 2026  10:33

Kam jít v Praze sledovat hokej živě. Klíčový zápas Česko-Finsko dnes pod širým nebem

Zas to nebyl gól.

Rozhodující zápas o postup do bojů o medaile mistrů světa v hokeji sehrají dnes odpoledne Česko s Finskem. Sdílená radost dává zápasům úplně jinou atmosféru. Kam vyrazit v Praze na hokej pod širým...

28. května 2026  9:27

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

28. května 2026  8:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chci pryč ze světa, psal pohřešovaný teenager. Našli ho v nákupním centru

ilustrační snímek

Policisté v Praze pátrali po čtrnáctiletém mladíkovi kvůli obavě o jeho život. Rodině poslal přes telefon zprávy, že chce pryč ze světa. Hoch byl pohřešovaný od úterý, ve středu jej policisté našli v...

27. května 2026  11:16,  aktualizováno  18:29

Desítky lidí si u památníku parašutistů připomněly výročí atentátu na Heydricha

Lidé si v Praze 8 u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na...

Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česko si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů...

27. května 2026  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.