Kritika dopravy i Hřiba. Prokop z ANO vyrazil s primátorskou kampaní do ulic

Tereza Jiránková
  11:30
Ostrou kampaň pro podzimní komunální volby odstartoval v pondělí ráno přímo v ulicích metropole lídr pražské organizace hnutí ANO Ondřej Prokop. Na jedné z rušných smíchovských křižovatek s digitální propagační tabulí na zádech společně s kolegy rozdával kolemjdoucím i řidičům stojícím na semaforu propagační letáky. Kritizoval předsedu Pirátské strany a někdejšího primátora hlavního města Zdeňka Hřiba, za klíčové volební téma označil dopravu.

Na první pohled neobvyklou lokalitu na křižovatce mezi ulicemi Vrchlického a Prachnerova v Praze 5 si Ondřej Prokop pro start kampaně zvolil záměrně.

Hnutí ANO zahájilo kampaň do komunálních voleb v Praze. (11. května 2026)
Ondřej Prokop zahajující kampaň hnutí ANO do pražských komunálních voleb. (11. května 2026)
S digitálními tabulemi a kritikou Zdeňka Hřiba vyrazili zástupci hnutí ANO v rámci kampaně do ulic. (11. května 2026)
Propagační letáky rozdával Ondřej Prokop (ANO) i řidičům čekajícím na semaforu. (11. května 2026)
25 fotografií

„Vrchlického je symbol nekompetence a dopravních komplikací,“ zdůvodnil, proč se zahájení kampaně konalo právě zde. Vytížený dopravní uzel Prokop navštívil mezi půl osmou a půl devátou hodinou ranní, tedy v době, kdy se v Praze zpravidla tvoří nejdelší kolony.

Babiš představil lídra ANO pro Prahu. Chce za primátora Ondřeje Prokopa

K propagaci se svými kolegy z hnutí ANO zvolil neotřelou formu. Na zádech se jim vyjímaly digitální tabule, na nichž se QR kód s odkazem na Prokopovy webové stránky střídal s ironickými narážkami na Zdeňka Hřiba z Pirátů, který Prahu vedl v letech 2018 až 2023.

Na displejích vedle Hřibovy fotografie tak svítily nápisy jako „Poděkujte mi za 20 minut ztracených v zácpě“ nebo „Tvrdnete v koloně? – Dobře vám tak.“

Podle pražského lídra hnutí ANO je právě doprava nejpalčivějším problémem obyvatel hlavního města. „Po osmi letech stagnace, kdy Prahu vedou aktivisté a Piráti, ji chceme vrátit znovu na koleje,“ uvedl Prokop pro iDNES.cz.

Podle něj není aktuálním problémem jen automobilová doprava, ale i to, že spoje MHD nabírají stále častěji zpoždění. „I cyklisté si mi stěžují, že zavedená opatření, která jim mají pomoci, jsou v realitě nepraktická a nebezpečná,“ popisuje situaci Prokop.

Portlík chce udělat z Prahy vzor pro jiné metropole. ODS půjde do voleb s TOP 09

Řešení nepříznivé situace na silnicích však dle něj není nemožné. „Stačí koordinovat dopravní uzavírky a soutěžit stavební zakázky efektivně,“ říká Prokop s tím, že projekty často zbytečně stagnují.

Během dnešní akce se vymezil i proti současnému vedení Prahy, podle jeho slov je totiž nynější primátor Bohuslav Svoboda (ODS) téměř neviditelný. „Primátor má být hlavně zkušený manažer, který v životě už něco vybudoval a umí rozhodovat od první chvíle,“ představil svoji vizi Prokop.

Právě on je totiž jakožto lídr pražské buňky ANO pravděpodobným aspirantem na tento post. „Nevím o žádném jiném kandidátovi,“ potvrdil nepřímo na konci března Prokopovu ambici premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Pod Hřibem a Svobodou se Praha ocitla v klinické smrti, říká zastupitel ANO

Na dotaz iDNES.cz, s kým by v případě volebního úspěchu na pražském magistrátu rád spolupracoval, Prokop neuvedl jména ani subjekty.

„Koalice se mají dělat po volbách, ale chtěl bych za partnery schopné lidi a zkušené strany, které mají již něco za sebou,“ říká Prokop. „Komunální politika je o práci a ne o ideologii,“ dodává. Přesto však přiznal, že partnerství s kritizovanými Piráty si umí představit jen velmi těžko.

Kromě dopravy chce hnutí ANO v Praze zapracovat i na lepší bytové politice a školství. Mnoho škol totiž podle Prokopa i místostarostky Prahy 14 Márie Ševčíkové, jež se akce také zúčastnila, trápí nedostatek míst pro žáky.

Ondřej Prokop je známou tváří pražské komunální politiky, do které výrazněji vstoupil v roce 2014, kdy se stal zastupitelem městské části Praha 11. O pět let později začal působit i jako její místostarosta. Z funkce byl však v roce 2021 odvolán koalicí PirSTAN a SPOLU.

