Kompletní uzavírka bude obousměrná mezi exitem 3 Vestec a exitem 15 Lochov. Začne v sobotu ve 12:00 a skončí nejpozději v nedělní poledne. Oficiálně schválená objízdná trasa povede přes Jižní spojku a Barrandovský most.
Specialisté provedou četné zkoušky technologických částí tunelu a jeho systémového zabezpečení včetně protipožárního systému. „Tunelové trouby budou zakouřeny a zkouškou projde systém odsávání kouře,“ uvedlo ŘSD v tiskové zprávě.
Testování začne v tunelu ve směru na D1 a přesune se až do směru k letišti. Uzavírku schválilo ministerstvo dopravy až na 24 hodin. „Předpokládáme, že k plnému obnovení provozu na D0 by mohlo dojít dříve,“ upozornilo ŘSD.
|
Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD
Komořanským tunelem projede ve všední dny až 50 tisíc vozidel, proto jsou zkoušky s údržbou nutné. Úplné uzavírky v rámci revize se konají dvakrát ročně vždy o víkendu, kdy intenzita provozu klesá.