Nevídaná míra násilí. Soud zamítl odvolání kominíka, který brutálně vraždil

Autor: ,
  14:44
Kominík Tomáš Láznička si odpyká 18 let vězení za obzvlášť surovou vraždu zákaznice. Ve středu o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který zamítl odvolání obžalovaného. Recidivista zavraždil sedmasedmdesátiletou důchodkyni několika různými způsoby poté, co v její domácnosti vyčistil komín. V bytě ukradl dva tisíce korun a mobil.
Fotogalerie1

Obžalovaný Tomáš Láznička u Městského soudu v Praze (2. června 2025) | foto: Petr FilaiDNES.tv

Láznička se hájí tím, že na něj seniorka při placení zvýšila hlas a že se mu poté zatmělo. Po činu v bytě ukradl 2 000 korun a mobilní telefon, nepodařilo se ale prokázat, že vraždil se zištným motivem.

„Podobná míra násilí a surovosti je skutečně něčím unikátním, co se tak často nevidí. Způsob útoku výrazně vybočuje z jiných případů usmrcení,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

„Trest uložený kolem poloviny sazby rozhodně není nepřiměřeně přísný,“ dodal.

14. listopadu 2024

Láznička zavraždil seniorku loni 8. listopadu v jejím bytě v pražské Písnici. Podle jeho verze si začala stěžovat, že na objednání dlouho čekala a že požadovaných 300 korun je vysoká částka.

Podle spisu kominík do seniorky strčil, až upadla na zem, poté ji zaklekl a dusil rukama přiloženýma na obličej. Když se přestala hýbat, odešel do předsíně pro psí vodítko, omotal ho ženě kolem krku a utahoval ho. Následně jí ještě několikrát skočil na hrudník a udeřil ji do hlavy kuchyňskou pánví.

Snažil se ji také zasáhnout elektrickým proudem z kabelu, který vytrhl z žehličky a zapojil do zásuvky, čímž vyhodil pojistky v celém domě. Kvůli řešení této technické závady následně mrtvou ženu objevili její blízcí.

Zvýšila na mě hlas, hájí se kominík souzený za brutální vraždu seniorky

Policie Lázničku zadržela několik dní po vraždě, k činu se hned přiznal. Na jeho montérkách, bundě i pracovní rukavici ztracené poblíž místa činu se našla DNA zavražděné.

Znalci uvedli, že muž má nevyzrálou egocentrickou osobnost. V minulosti byl sedmkrát trestaný - zejména za majetkovou, ale i za násilnou trestnou činnost. Vraždu spáchal ve zkušební době po předchozím odsouzení. Čelí také řadě exekucí.

Lázničkův obhájce marně usiloval o to, aby soud klienta potrestal za prostou vraždu. Za tu by pachateli hrozilo deset až 18 let vězení. Syn a dcera zavražděné ženy žádali přiznání odškodného v celkové výši tři miliony korun. Trestní soud je už dříve odkázal s jejich nároky do občanskoprávního řízení.

2. června 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Žádná účetní chyba. Hřibovy odměny byly porušením zákona, mají jasno kriminalisté

Premium

Náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib tvrdí, že proti němu není vedeno žádné přestupkové řízení kvůli odměnám, které několik měsíců neoprávněně pobíral za to, že byl členem představenstva firmy...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Vrah Yaroslav Yarynych, kterého propustila před pár dny Psychiatrická nemocnice v Bohnicích na vycházku, při níž testovala, jestli je možný jeho návrat do společnosti a z níž se nevrátil, ve středu...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

Nevídaná míra násilí. Soud zamítl odvolání kominíka, který brutálně vraždil

Kominík Tomáš Láznička si odpyká 18 let vězení za obzvlášť surovou vraždu zákaznice. Ve středu o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který zamítl odvolání obžalovaného. Recidivista zavraždil...

29. října 2025  14:44

Když se sny plní. Martinec si užil ostrý start na Letné, musí ale zlepšit defenzivu

Ač obránce, pro tým byl víc prospěšný v útoku než před vlastní bránou. „Ofenzívu mám rád. I ze stopera jsem schopný kluky vepředu podpořit, to je moje silná stránka,“ říká sparťan Jakub Martinec.

29. října 2025  14:30

Dopravní podnik prosazuje zákaz elektrokol v metru. Děsí se požáru v tunelu

Pražský dopravní podnik (DPP) varuje před nebezpečím, které představuje přeprava elektrických kol a koloběžek ve veřejné dopravě. Navrhuje v té souvislosti úplný zákaz jejich přepravy v metru a...

29. října 2025  14:04

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025,  aktualizováno  12:05

Čas strávený u videa se vyplatil. Spokojený Kuchta prolomil čekání, pomohla i intuice

Nad hlavou stejně jako fotbaloví rozhodčí vykouzlil oběma rukama obrazovku a rezolutně ukázal na středový puntík. Sparťanský útočník Jan Kuchta nejdřív pobavil diváky, jenže nakonec i jeho trefu...

29. října 2025

Skoro 200 tisíc za metr čtvereční v Praze. I to může být časem průměrná cena bytu

Suma kolem 200 tisíc korun za metr čtvereční? I to může být zanedlouho průměrná cena bytu v metropoli. Navzdory vysokým cenám letos prodeje jednotek lámou rekordy, jak ukazují aktuální data....

29. října 2025  9:50

Inspirace i Ligou mistrů. Jak kouč Priske se sparťany řešil mizérii v zakončení

Aby pozitivních zpráv ve sváteční večer pro fanoušky sparťanských fotbalistů nebylo málo, jednu přinesl i trenér Brian Priske. „Doufáme, že brzy na hřišti uvidíme i Lukáše Haraslína,“ pronesl na...

29. října 2025  6:25

Převrácený kamion blokoval v Praze nájezd na dálnici dlouhé hodiny

Převrácený kamion zablokoval v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leželo na boku. Komplikace trvaly několik hodin, komunikaci se podařilo znovu zprůjezdnit až...

28. října 2025  16:55,  aktualizováno  29. 10. 6:17

V Lize mistrů druhá prohra. Nymburská defenziva tlaku Alby Berlín neodolala

Nymburští basketbalisté podlehli ve 3. kole Ligy mistrů na palubovce Alby Berlín 78:94 a připsali si ve skupině B po úvodní výhře druhou porážku. Nezabránil tomu ani 20 body Sir’Jabari Rice. Na...

28. října 2025  16:08,  aktualizováno  29. 10.

Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát

Dvě ze tří zkoumaných situací byly minimálně sporné. A shodou okolností byl u obou Jakub Martinec. Nejdřív měl sparťanský stoper štěstí, když po jeho souboji videorozhodčí doporučili odvolat gól...

28. října 2025  20:25

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

28. října 2025  16:05,  aktualizováno  19:07

Olymp se sklonil. Pražské volejbalové derby hravě vyhrály Lvice

V extralize volejbalistek se po více než 11 letech hrálo pražské derby a Olymp v něm ve své hale nečekaně podlehl nováčkovi nejvyšší soutěže Lvicím hladce 0:3. Vítězný celek se po dohrávce třetího...

28. října 2025  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.