Piráti mají týden na to, rozhodnout se s kým chtějí do koalice

Koalice SPOLU nadále stojí o vládnutí v Praze na vládním půdorysu. Podle ní je společných jednání vyplynulo, že SPOLU, Piráti a STAN jsou schopni dohodnout většinovou koalici.

„K uzavření této koalice jsme stále připraveni z naší strany učinit všechny nutné a potřebné kroky, ale rozhodnutí vstoupit svobodně a bez dalších závazků do koalice musí i další dva partneři. Ze strany hnutí STAN je tato vůle opakovaně vyjadřována a potvrzena i v posledních dnech. Pirátská strana se teď musí rozhodnout, zda do toho půjde s námi. Pan předseda pirátského klubu Mazur signalizoval, že by to mohlo být do příštího pátku,“ uvedl předseda zastupitelského klubu SPOLU Zdeněk Zajíček s tím, že na další výzvy Aliance již nebude koalice SPOLU reagovat.

SPOLU ve variantě s hnutím STAN a Piráty vidí vítěz voleb možnost využít synergie, které přináší shodné vládní i pražské politické uspořádání a umožní realizaci dlouhodobě odkládaných klíčových staveb a projektů, nezbytných pro moderní rozvoj hlavního města. „Praha si zaslouží změnu! Většinová vláda na vládním půdorysu tou změnu je. Pokud máme v Praze vládnout, chceme takové uspořádání, které nám umožní prosazovat náš program. To není o počtech lidí v radě, ale o akceschopnosti koalice,“ uzavřel předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Pražští Piráti a Praha Sobě zaslali jako Aliance stability ve čtvrtek SPOLU nabídku na vznik koalice, ve které by SPOLU mělo pět radních včetně primátora, pět by měla aliance a jednoho STAN. Zajíček z ODS za SPOLU řekl, že stále nevidí důvod, proč přibírat Prahu Sobě, a nabídku odmítl. „V naší reakci vyzýváme Prahu Sobě, aby situaci odblokovala, netrvala na pokračování Aliance a umožnila Pirátům, aby mohli vstoupit do koalice na vládním půdorysu,“ řekl ve čtvrtek.

V pátek potom dodal, že SPOLU je připravena vyčkat na rozhodnutí Pirátů s tím, že by byli rádi, kdyby rozhodnutí padlo do 24. listopadu, což je termín, do kdy bylo přerušeno ustavující zastupitelstvo. „Zároveň ale dodáváme, že je pro nás daleko důležitější kvalita než rychlost rozhodnutí, a proto jsme připraveni být vůči Pirátské straně maximálně vstřícní,“ doplnil Zajíček.