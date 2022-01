Koalice SPOLU může v Praze uspět, je k ní však dlouhá cesta, míní politolog

Na sociálních sítích se nedávno objevila společná fotografie představitelů vedení pražských stran koalice SPOLU, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Lídr pražské ODS Marek Benda k fotce připsal, že se jedná o první schůzku, na které koaliční strany řeší prodloužení koalice i do voleb do pražského zastupitelstva.

K zachování koalice SPOLU pro komunální a senátní volby v příštím roce již dříve vyzýval i lídr ODS a současný premiér Petr Fiala, který zdůrazňoval, že v rámci komunálních voleb stojí o tuto spolupráci zejména ve velkých městech.

„Ze strany některých zástupců koalice SPOLU již zaznělo, že chtějí potenciál z parlamentních voleb využít i ve volbách komunálních. Není to ale jednoduché, na komunální úrovni jsou často vztahy, do kterých se shora zasahuje těžko. V Praze by ale tento záměr mohl být naplněn. Všichni aktéři z něho mohou profitovat a současná magistrátní koalice je sice stabilní, ale nikoliv harmonická,“ míní Jüptner.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. Je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), kde také v roce 2004 dokončil doktorské studium.

Jako politolog se zaměřuje na komunální politiku s důrazem na slučování obcí, politické aktéry a problematiku přímé volby starostů.

V roce 2010 působil jako proděkan FSV UK pro rozvoj, od roku 2011 je ředitelem Institutu politologických studií FSV UK.

Je to podle vás správný postup? Respektive může to stranám koalice přinést úspěch?

ODS to může posunout k vítězství ve volbách, TOP 09 a KDU-ČSL zase potřebují koaličního partnera, takže to má svoji logiku. Na druhou stranu by tato koalice stejně potřebovala ještě dalšího koaličního partnera, takže by pro ni nemělo smysl se příliš vymezovat vůči Pirátům nebo Praha sobě.

KDU-ČSL není v Praze příliš populární. Nestáhne koalici v Praze ke dnu?

Lidovci v Praze skutečně nemají silnou podporu, to ale neznamená, že by měli celkovému výsledku případné koalice uškodit.

Je podle vás šance, že by výsledek komunálních voleb kopíroval výsledek voleb do Poslanecké sněmovny?

Takto to úplně nefunguje, nabídka v komunálních volbách bude širší než ve volbách parlamentních, navíc efekt parlamentních voleb bude odeznívat. Výsledek případné koalice by tak asi neodpovídal výsledku parlamentních voleb v Praze, na druhou stranu by se klidně mohl pohybovat kolem celostátního výsledku koalice SPOLU.

A není zde riziko, že ten rok vlády SPOLU uškodí koalici při komunálních volbách? Přece jen během pandemie spokojenost s vládnoucími stranami není vysoká.

Spíše odezní ten efekt z parlamentních voleb. A jakkoliv se ve velkých městech do komunálních voleb promítají celostátní preference, bude hodně záležet na volební kampani v Praze. Případná koalice zde nebude prezentovat alternativu vůči ANO, ale spíše alternativu k současné koalici, ve které je částečně zastoupena, a současnému primátorovi. A bude velmi důležité, zda kampaň proběhne poklidně, nebo zda dojde k nějaké polarizaci.

Kdo by v případě Prahy byl tahounem koalice? Byla by to ODS jako ve volbách do Poslanecké sněmovny, nebo TOP 09, která má v Praze silnou základnu?

Koalice je koalice, těžko mluvit o nějakém tahounovi. ODS by byla její nejsilnější součástí, ale nominace na případného primátora by určitě závisela na koalici jako celku. A případný kandidát na primátora by tak mohl být z ODS, zároveň by se ale mohlo jednat i o nějakou osobnost bez politické příslušnosti.

Máte nějaký osobní tip, kdo by se mohl stát novým primátorem?

Ke koalici i případně společnému kandidátovi na primátora je ještě dlouhá cesta a může to dopadnout všelijak. Už nyní dochází k vypouštění informací o možných kandidátech do médií, čímž se ale teprve kolíkuje hřiště.

Nemohly by současné „námluvy“ udělat zlou krev mezi vládnoucími stranami na magistrátu? Přece jen je nyní TOP 09 v jiném týmu.

Mohly a bezpochyby udělají. Ale není to nic nepřekonatelného.

Existuje v Praze šance vzniku nějakých dalších koalic? Například Pirátů a Prahy sobě, kteří nyní společně řídí magistrát?

O takové koalici pochybuji, Praha sobě si zakládá na své svébytnosti a Piráti zase mají složité vnitrostranické rozhodování. Důležité ještě může být to, jak do voleb v Praze půjde STAN.

Je podle vás v metropoli možná varianta pětikoalice jako nyní ve vládě?

Pětikoalice to být matematicky klidně může, ale od té vládní se může částečně odlišovat.

A jak by se tato komunální koalice mohla odlišovat?

Jakkoliv, na komunální úrovni se dohody uzavírají snadněji a často i napříč politickým spektrem, vzpomeňme na devadesátá léta a koalici ODS a ČSSD právě na pražském magistrátu v době, kdy taková spolupráce na parlamentní úrovni ještě nebyla myslitelná. Pokud by do komunálních voleb zmíněné strany skutečně šly jako trojkoalice, jejich partnerem mohou být STAN, Praha Sobě, případně o něco méně pravděpodobnými partnery mohou být Piráti, dokonce i hnutí ANO, pokud by se nepodařilo realizovat dohodu s dalšími zmíněnými subjekty.