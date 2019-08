Pražská městská knihovna inovuje, zavádí čipy a samoobslužné výpůjčky

Není to jediné zjednodušení, které technologie RFID - Radio Frequency Identification - přinese. Zatímco dříve bylo nutné knihy načítat po jedné, nově je bude stačit položit ve štosu na speciální podložku.



„Díky této inovaci budou mít knihovníci víc času na komunikaci se čtenáři a lépe jim poradí s výběrem zajímavých knih,“ popisuje manažer projektu zavedení technologie Jan Stejskal. „Technologie totiž výrazně urychlí práci s fondem, který čítá více než dva miliony knih,“ dodává.



Nejvýraznější novinka je podle Stejskala ale určitě možnost samoobslužné výpůjčky. Proces půjčování přes kiosek je velmi jednoduchý a podobá se práci se samoobslužnou pokladnou. Stejně jako dřív bude nejdřív potřeba načíst průkaz. Nově ale bude třeba zadat PIN kód, kterým bude při prvním použití rok narození. K vypůjčení pak bude jen stačit knihy položit na podložku.



První kiosky jsou připravené v ústřední knihovně na Mariánském náměstí. Do konce roku by pak měly přibýt i do dalších dvanácti poboček. O rok později by měly být v každé městské knihovně v Praze.



Samoobslužně vracení knih bude možné příští rok

Díky čipům bude knihovna moci v roce 2020 zavést také samoobslužné vracení. „Čtenáři pak jen vloží knihy do automatu, a ten je už sám roztřídí na příslušné místo,“ říká Stejskal.

Kiosky by navíc mohly být vybavené i platebním terminálem, aby bylo hned možné zaplatit za případné zpoždění.



Zároveň by v knihovnách mohly výhledově vznikat takzvané chytré regály, ze kterých by si čtenáři mohli knihy půjčovat neomezeně, tedy i v době, kdy bude pobočka uzavřená. Od této inovace už není daleko k otevření celých samoobslužných poboček.

„Zní to sice jako něco extrémního, ale takový provoz knihoven je poměrně běžný v Německu nebo ve Skandinávii,“ vysvětluje ředitel knihovny Tomáš Řehák.

Během příštího roku by knihovnu měla obohatit také automatická třídicí linka, která je k samoobslužnému vracení nezbytná. Podobnou linku chce instituce nainstalovat i do expedičního centra, ze kterého se knihy rozvážejí do poboček. V tomto centru ročně odbaví přes 740 tisíc svazků.

Technologie RFID je ve světových i některých českých knihovnách už poměrně běžná. V Česku ji využívají třeba městské knihovny v Písku nebo ve Zlíně. A třeba v německém Stuttgartu je ve vstupní hale 24 hodin denně přístupný právě chytrý regál. Pražskou knihovnu inovace zatím vyšla na 30 milionů korun.