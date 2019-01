Exekutor vrátil Kliniku SŽDC. Cena za vyklizení přesáhne sto tisíc, řekl

Exekutor Ivo Luhan sdělil, že nebyl u toho, když aktivisté ze střechy ve čtvrtek v podvečer slezli. „Odešli asi půl hodiny poté, co jsem odešel já,“ řekl Luhan s tím, že na střeše nebyl, takže neví, jestli tam něco po sobě zanechali.



Luhan předal v pátek dopoledne budovu SŽDC, která se o ni nyní bude muset starat. „Dům je prázdný. Ještě se bude vyklízet nějaký nepořádek. Našla se jen jedna cennější věc. Byly to obrazy nějakého malíře, ty jsme pak předali přímo autorovi,“ řekl exekutor s tím, že žádná z věcí v objektu neměla větší hodnotu.

Exekutor a pracovníci stavební firmy budovu za týden zabezpečili proti neoprávněnému vniknutí. Podle Ivo Luhana mohou náklady vyšplhat až přes sto tisíc korun. O konečném účtu za Kliniku ale bude muset rozhodnout soud.

Také zmínil, že pokud by se někdo do budovy přece jen dostal, byl by jako v pevnosti.

Budovu bývalé plicní kliniky obsadili aktivisté na konci roku 2014. Po několika měsících podepsali smlouvu o zápůjčce na jeden rok. Ta jim však nebyla prodloužena, i tak aktivisté v budově nadále zůstávali a pořádali přednášky či semináře.

Soud řešil aktivisty a budovu Kliniky v červnu 2018 a rozhodl, že Tereza Virtová nemusí platit 360 tisícovou pokutu za neoprávněné užívání budovy v roce 2016.

Budovu předal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví SŽDC. Ta má v plánu v objektu udělat kanceláře pro asi padesátku úředníků.