„Rekonstrukce Kbelské vypukne 2. července v plánovaném datu a měla by skončit v polovině srpna, tak aby tam byla dostatečná časová rezervou pro případ nenadálých událostí, které se v případě takto velkých staveb mohou přihodit,“ řekl na tiskové konferenci náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek k plánované akci.
Dodal, že vše nasvědčuje tomu, že akce je připravena dobře a žádná nepříjemná překvapení by neměla nastat.
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Během příštího týdne (od 22. do 30. června) začnou dělníci označovat dílčí omezení, osazovat značky a lepit vodorovné značení. V pátek 26. června se práce utnou, aby mohli Pražané v klidu odjet na prázdniny.
Poté 1. července dojde k zúžení komunikace na jeden dopravní pruh, zatímco ve druhém pruhu se poté o den později zahájí stavební práce, které skončí 15. srpna.
Harmonogram
Rekonstrukce bude probíhat v nepřetržitém režimu 24/7. Na stavbě bude současně pracovat 100 až 200 dělníků.
Doprava bude vedena v uzavřeném koridoru výhradně pro tranzit mezi dálnicemi D8, D10 a D11. Všechny sjezdy a výjezdy mezi Novopackou a Cínoveckou budou uzavřeny, aby se zajistila plynulost tranzitního proudu.
Mezi návazná opatření patří vyhrazené pruhy pro MHD či změny linkového vedení PID, aby se co nejvíce minimalizovalo zpoždění. Navíc bude přítomná odtahová služba pro efektivní řešení případných nehod. Řidiči budou muset počítat také se zvýšeným policejním dohledem.
Beránek připomněl, že místo původně očekávaných 100 dní proběhne vlastní realizace stavby během jednoho a půl měsíce, tzn. za 45 dní. Cena za rekonstrukci se předpokládá 600 milionů korun.
Odbor pozemních komunikací provedl bezmála 45 schůzek s několika městskými částmi včetně Prahy 8, 9 a 18. Jednal také s ŘSD, složkami IZS, správou železnic a podobně, aby byly dopady na tok provozu co nejmenší, informoval ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča.
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Kbelská ulice patří k nejvytíženějším silničním tahům v Česku. Denně po ní projede mezi 37 a 46 tisíci vozidel v jednom směru. Extrémní zatížení kamiony vedlo k hloubkové degradaci podloží a vzniku vyjetých kolejí.
Kvůli stavu silnice v ulici se nemohlo čekat na dokončení slibovaného úseku 520. Jeho stavba má být dokončena v roce 2028, ale zapojení úseku do provozu se podle Beránka očekává až v roce 2034.