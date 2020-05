Sociální kavárna znovu bojuje o přežití, někdo ji vykradl a vzal i dýška

Kavárnu někdo vykradl pravděpodobně v noci z pátku na sobotu. Zjistil to barman, když v sobotu ráno přišel do práce a našel provozovnu otevřenou a uvnitř nepořádek.

„Zloděj si otevřel postranním vchodem pro personál a nejenže vypnul pojistky, ale našel i skrytý kamerový systém, který si odnesl s sebou,“ sdělila iDNES.cz Markéta Šulcová, ředitelka organizace Zajíček na koni, která Cafe AdAstra provozuje.



Podle toho, jak zloděj dokázal najít v kavárně ukrytý trezor i kamerový systém se Šulcová domnívá, že to mohl udělat někdo z bývalých zaměstnanců.



„Ten člověk podle mého musel vědět, že možná zničí život šestatřiceti postiženým lidem, a to je hyenismus, nic jiného. Jsem teď na dně, ve veliké krizi kvůli koronaviru je to pro kavárnu smrtelné! Snad jen díky dobrému týmu okolo podniku to doufám zvládneme,“ sdělila Šulcová.



Ve vykradené kavárně našli vypáčenou kasičku s dýšky pro hendikepované, poškozená a vybraná byla i kasa a trezor. Dále si někdo odnesl projektor se zvukotechnikou, počítač, foťák a několik zavřených lahví s drahým alkoholem.



Škodu způsobenou zlodějem, či zloději, Šulcová odhadla na 250 tisíc korun. Pro kavárnu, která loňský rok přežila jen díky penězům vybraných ve sbírce, je to velká finanční rána.



„Než začaly opatření proti koronaviru, tak jsme měli díky sbírce stabilizovaný rozpočet. Z našetřených úspor a s pomocí sponzorů a vládních příspěvků bychom koronavirus přežili. Hrozně se ale bojíme, že nám pojišťovna nepomůže,“ uvedla k budoucnosti AdAstra její zakladatelka.

Provoz sociální kavárny s hendikepovanými zaměstnanci byl ohrožen už minulý rok kvůli nízké návštěvnosti. Změnil to příspěvek Šulcové na Facebooku s žádostí, aby lidé dali kavárně šanci a navštívili jí.



Díky vlně solidarity, která se na sociálních sítích okolo příspěvku rozpoutala, mohla kavárna zůstat v provozu a to i přesto, že nadšení lidí po pár měsících opadlo.



Lidé kavárnu podpořili mimo jiné přes sbírku na portálu Darujme.cz, přes kterou se v loňském roce vybralo přes čtyři sta tisíc. Sbírka je stále aktivní.



8. února 2019