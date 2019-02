Kasárna v Karlíně by Praha chtěla pro úředníky ze Škodova paláce

Přitom příliš času na diskuse nezbývá, vzhledem k minulým zkušenostem metropole s velkými projekty. Roky zpoždění měla například stavba tunelového komplexu Blanka, velmi zdlouhavým procesem aktuálně prochází příprava stavby metra D či rekonstrukce Václavského náměstí. Pokud se úředníky ze Škodova paláce nepodaří přestěhovat včas, může to ochromit chod celého města.



Po několika letech přešlapování nyní přišlo nové vedení Prahy s překvapivým návrhem. „Usilujeme o převod karlínských kasáren na město tak, aby do nich bylo možné po rekonstrukci přesunout úředníky z nákladného pronájmu ve Škodově paláci,“ prohlásil primátor Zdeněk Hřib (Piráti) po jednání o vzájemné spolupráci mezi státem a Prahou.

Zatímco premiér Andrej Babiš (ANO) dlouhodobě usiluje o městské pozemky v Letňanech, kde by chtěl vybudovat novou vládní čtvrť, Praha zase žádá českou vládu o spolufinancování dostavby vnitřního Městského okruhu i zamýšlené nemocnice v Letňanech a dále o převod nemovitostí v areálu Nemocnice Na Bulovce nebo právě o kasárna v Karlíně.

Dosud ale žádnou dohodu město a vláda neuzavřely. Přesun úředníků do kasáren v každém případě nebude jednoduchou záležitostí, na což upozorňuje i radní Prahy pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu /TOP 09). „Nejprve si necháme vypracovat studii využitelnosti, která nám ukáže, jestli je tento prostor pro nás skutečně vhodný. První výsledky bychom měli mít v horizontu tří týdnů,“ slibuje radní.

O kasárna v Karlíně už justice nestojí Klasicistní budova karlínských kasáren je kulturní památkou. Dříve patřila ministerstvu obrany, po neúspěšném pokusu o její prodej, přešla na podzim roku 2016 pod resort spravedlnosti.

Tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) tam plánoval vybudovat justiční palác, v němž by pracovaly soudy dnes roztříštěné v různých částech Prahy.

Dnes justice říká, že jí objekt nevyhovuje. „Ministerstvo spravedlnosti nyní připravuje rozhodnutí o nepotřebnosti předmětného majetku a intenzivně jedná o jeho převzetí s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Budova kasáren není vzhledem k vnitřnímu dispozičnímu uspořádání vhodná pro umístění justičních organizačních složek,“ řekl MF DNES mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Dodal, že kapacita budovy výrazně překračuje potřeby justice.



Pokud z analýzy vyplyne, že by v kasárnách sídlo magistrátu mohlo vzniknout, nabízí se Praze podle Chabra několik způsobů, jak objekt získat. „Možností by byla výměna za jiný městský majetek, anebo v rámci komplexního balíku směn pozemků a majetků mezi státem a magistrátem,“ říká. V druhém případě by se jednalo právě o obchod, v jehož rámci by stát získal parcely v Letňanech. Radní pro majetek ale zcela nezavrhuje ani eventualitu, kdy by Praha areál v Karlíně napřímo od státu odkoupila.

Nová pracovní skupina sestavená magistrátem nyní otázku nového sídla magistrátu řeší. Ať by nakonec stálo v místě kasáren, nebo jinde v metropoli, podle Chabra musí přípravy začít nejpozději do dvou let, aby Praha přesun stihla včas.

Ani Na Knížecí, ani Invalidovna

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že magistrát se v souvislosti s hledáním zázemí pro své zaměstnance zajímal také o další historický objekt v Karlíně, nedalekou Invalidovnu. Pro tu však už stát našel využití a sloužit bude Národnímu památkovému ústavu.

Přitom ještě nedávno město uvažovalo o zcela jiném řešení. Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) v roce 2016 vypracoval na základě požadavků minulého vedení Prahy podrobnou analýzu lokalit, kam by se úřad mohl po roce 2028 přesunout. Jako nejvhodnější řešení tehdy doporučil vystavět novou budovu Na Knížecí v místě dnešního autobusového nádraží na Smíchově, které se má do budoucna odsunout více na jih k Dobříšské ulici. Závěry studie tehdy vzala rada města na vědomí, definitivní rozhodnutí ale nikdy neudělala.

Krnáčová jednala o nájemném

Praze se pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) tehdy alespoň podařilo domluvit se s majiteli Škodova paláce na změně podmínek nájmu. Ty hlavnímu městu ušetří 860 milionů korun, naopak smlouva byla prodloužena namísto původního data 2026 až do roku 2028.

Přestože IPR v minulosti navrhl vybudovat zcela nový komplex na Smíchově, dnes nenamítá nic ani proti aktuálnímu návrhu na využití kasáren. „Vnímáme to jako politické rozhodnutí, které respektujeme. Obecně se jedná o vhodnou lokalitu v širším centru s dobrou dostupností na hromadnou dopravu. Jsme připraveni spolupracovat s městem na podrobnějším prověřování místa,“ říká k tomu ředitel IPR Ondřej Boháč.