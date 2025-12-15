Hasiči a policie zasahují v Karlíně kvůli úniku plynu, uzavřeli Pernerovu ulici

Autor:
  21:31aktualizováno  21:46
Hasiči v pondělí večer vyjeli do Pernerovy ulice v pražském Karlíně kvůli možnému úniku plynu v prostoru u garáží nedaleko Fora Karlín. Na místo vyrazili i policisté. Oblast preventivně uzavřeli.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií

Podle informací pražské policie přijaly bezpečnostní složky oznámení o situaci krátce po osmé hodině večer.

Incident se stal v lokalitě, kde se v té době konal vánoční koncert skupiny Lucie pořádaný pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, informovala z místa redaktorka iDNES.cz. Podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Sosny ale akce pořádaná ve Foru Karlín právě končila a nebylo nutné přistoupit k evakuaci návštěvníků.

Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

Policie po příjezdu na místo kompletně uzavřela Pernerovu ulici, aby byl zajištěn bezpečný prostor pro zásah. „Zároveň byli o situaci informováni pracovníci plynárenské pohotovosti, kteří převzali řešení technické části události a provádějí nezbytná opatření k zajištění místa,“ uvedl krátce po 21. hodině policejní mluvčí Richard Hrdina.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Scheinherr: Za rozkopanou Prahu může „spící“ primátor. Hřib svádí vinu na ANO

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Ozbrojení lupiči v Praze přepadli byt, obyvatelům vyhrožovali a vzali elektroniku

Pražští policisté vyšetřují loupež v Košířích. (9. prosince 2025)

Dva ozbrojení muži vnikli v úterý ráno do bytu v pražských Košířích. Od obyvatel si vynutili vydání osobních věcí a elektroniky. Jednoho z mužů zadrželi kriminalisté dvě hodiny po činu na Chodově....

Tragédie v Zoo Praha. Oblíbený orangutan Kawi se utopil ve vodním příkopu

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo.

Pražskou zoologickou zahradu zasáhla smutná událost. V pavilonu indonéské džungle v pátek ráno uhynul pětiletý orangutan sumaterský Kawi. Mladý samec při hře nešťastně spadl do vodního příkopu, odkud...

Šampioni ze Sparty vstoupili do tenisové extraligy vítězně, uspěl i Přerov

Tereza Valentová slaví získaný bod v semifinále turnaje v Ósace.

Tenisté pražské Sparty vykročili úspěšně za obhajobou titulu v extralize smíšených družstev. V úvodním utkání semifinálové skupiny v Říčanech dnes porazili tým Plíšková Tennis Academy 5:2. Ve druhé...

15. prosince 2025  18:18

Označení Mucha Museum musí z paláce Savarin zmizet, rozhodl soud

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Pražský městský soud minulý týden předběžným opatřením nařídil odstranit z paláce Savarin v ulici Na Příkopě označení Mucha Museum. Podle rozhodnutí nemá společnost Palace Savarin ze skupiny Crestyl...

15. prosince 2025  16:03

Nová Florenc. Na první části přestavby bude pracovat 15 architektonických studií

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií, mezi nimi například dánské studio Adept, jež v Moravskoslezském kraji připravuje mrakodrap Ostrava Towers Complex,...

15. prosince 2025  15:44

Areál Koh-i-nooru ve Vršovicích se promění v blok domů, developer získal povolení

Projekt společnosti PSN přestavby areálu Koh-i-noor. (15. prosince 2025)

Přeměnu areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích plánuje společnost PSN zahájit v roce 2026. V rámci projektu promění historickou továrnu v moderní městský blok s převážně rezidenční funkcí. Finální...

15. prosince 2025  15:42

Spartě se doma nedaří a je nejslabší pod Priskem. Nedáváme góly, štvalo Zeleného

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

V lize tam ztratili třikrát za sebou, ve všech soutěžích dokonce čtyřikrát z pěti zápasů. Sparťanským fotbalistům se doma nedaří. Přitom dlouho právě výkony na Letné zachraňovaly venkovní neúspěchy....

15. prosince 2025  14:57

Krabici s deseti králíčky někdo odložil v lese, zachránci jim našli nový domov

V lese na Kolínsku někdo pohodil do lesa krabici s deseti malými zakrslými...

Krabici s deseti malými zakrslými králíky někdo odložil v lese poblíž obce Želuň na Kolínsku. Našel je pozorný kolemjdoucí. Následně skončili v péči záchranné stanice, která všem malým ušákům v...

15. prosince 2025  13:11,  aktualizováno  13:51

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Chřipková epidemie propukla naplno, školy jsou před Vánoci poloprázdné

V Česku podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) přibylo hlavně nemocných...

Infekce dýchacích cest dorazila do metropole a do postelí zahání hlavně děti. Ve školních třídách je polovina žáků, nemocnice uzavírají oddělení a čekárny pediatrů jsou plné. V předminulém týdnu...

15. prosince 2025  11:42

Pozor na kotle, letos už zabíjely. Přibývá zásahů při úniku oxidu uhelnatého

Kdo chce být v bezpečí před nenadálým únikem zplodin, může si pořídit detektor...

Na první prosincovou středu připadla pravidelná polední zkouška sirén, ale v Příbrami zažili menší poplach už krátce před rozedněním. Brzy ráno se Březnická ulice, kudy v tu dobu projíždějí desítky...

15. prosince 2025

Sudí: Ruka, ale dovolená. Jak nešikovnost vedla na Spartě ke gólu Liberce

Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě...

Sparťané se zlobili: „Jasná ruka, to nemůže platit.“ Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč se z gólu svého mužstva na chvíli přestal radovat „Bál jsem se, že nám ho neuznají,“ přiznal. Po...

15. prosince 2025  7:40

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

14. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:32

Mezi Prahou a Táborem se čelně srazila dvě auta. Dva lidé se vážně zranili

Na silnici I/3 spojující metropoli s Benešovskem se u Bystřice čelně srazila...

Na silnici I/3 mezi Prahou a Táborem se u Bystřice na Benešovsku čelně srazila v neděli odpoledne dvě auta. Jednoho člověka záchranáři resuscitovali, celkem dva lidi převezli do nemocnice. Silnice...

14. prosince 2025  16:36,  aktualizováno  19:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.