Do vany ne, zabití radši při koupi. Ať vánoční kapr tolik netrpí, nabádá kampaň

Pražané kampaň mohou vidět například v metru, v některých nemocnicích nebo na informačních tabulích ve městě, informace najdou také na webu. Kampaň potrvá do pondělí 23. prosince.

„Naším cílem je bez jakéhokoliv zákazu ukazovat a vysvětlovat, že je možné realizovat vánoční tradici a přitom se vyvarovat nejvíce drastickým způsobům zacházení s kapry,“ řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09). Dodal, že cílem není, aby z města před vánočními svátky zmizely tradiční kádě s kapry.

Kampaň v Praze upozorňuje na to, že by lidé neměli živé kapry dávat na dlouhou dobu do vody ve vaně, jak je zvykem, protože jim to mimo jiné může způsobit teplotní šok. „Po umístění do chlorované vody domácí vany se ryba potýká s teplotním šokem, podrážděním žaber a kůže, což způsobuje stres, bolest a někdy i úhyn,“ uvedli zástupci magistrátu.

Lidé by podle nich měli nechat odborníka při koupi, aby kapra usmrtil. Pokud se rozhodnou zabít rybu doma a nemají zkušenosti a správné vybavení, způsobují jí tak většinou zbytečnou bolest a prodlužují její utrpení.

Jak zacházíte o Vánocích s kaprem, případně jinou rybou? celkem hlasů: 49 Nechám ho u kádě usmrtit, případně koupím naporcovaného. 24 %(12 hlasů) Koupím ho živého do vany a pak zabiju doma. 24 %(12 hlasů) Nechám ho ve vaně a po Vánocích vypustím venku. 2 %(1 hlas) Kapra si ulovím i připravím sám(a). 8 %(4 hlasy) Dostanu porci od příbuzných nebo při hostině. 2 %(1 hlas) Na Vánoce kapra ani jinou rybu nemám. 39 %(19 hlasů)

Nevhodné je i vypustit kapra z kádě zpět do přírody, protože tak má minimální šanci na přežití. „Kapr je po týdnech sádkování a převozu vyčerpaný, má oslabený imunitní systém a často poškozenou ochrannou vrstvu slizu, která ho chrání před infekcemi. Náhlý teplotní šok v nové vodě, změna prostředí a nedostatek energie vedou k tomu, že ryba často nepřežije,“ uvádí kampaň.

V Česku je náměstkyně primátora pro životní prostředí Jany Komrskové (Piráti) asi 3 000 prodejních míst s kapry, z toho 200 jich má být v Praze.