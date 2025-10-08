Myslíš, že máš hroší kůži? Pražská kampaň nabízí pomoc při duševních problémech

Jana Sobíšková
  12:05
Ve středu zahájená kampaň hlavního města připomíná, že psychické potíže nemusí být vidět, přesto mohou výrazně ovlivnit každodenní život. Zaměří se zejména na mladé lidi, kteří čelí úzkostem a tlakům každodenního života, oslovit má také matky po porodu, u nichž se může objevit poporodní deprese, lidi v produktivním věku ohrožené vyhořením a osamělé seniory.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Cílem plánované osvěty, která funguje na sociálních sítích, v digitálních médiích a na městském mobiliáři, je destigmatizovat duševní obtíže, informovat o dostupnosti služeb a připomenout, že péče o duševní zdraví je stejně důležitá jako o to fyzické.

„Nejdůležitější je vědět, že pomoc existuje a že ostuda si o ni říct. Kampaň, kterou dnes představujeme, má podtitulek Pomoc na dosah a jejím cílem je podpořit lidi, aby se nebáli udělat první krok a o pomoci si říct, když ji opravdu potřebují,“ přiblížila náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Dvakrát vyhořela. Dnes její firma pomáhá s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

„Přiznat se, že máme bolavou duši, že nejsme ve své kůži nebo že máme vrásky na duši, což ostatně uvidíte i v naší kampani, opravdu není ostudou. Naopak, chce to velkou odvahu, sílu a upřímnost k sobě samým, ale i k ostatním,“ zhodnotila Udženija.

Odvahu má dodat právě projekt města, který na vizuálech použije motiv kůže jako metaforu duševního zdraví: „A co tvoje vrásky na duši?“, „Myslíš, že máš hroší kůži?“ nebo „Taky bys vyskočila z kůže?“ Kampaň má zároveň bourat předsudky, které kolem duševního zdraví panují.

Enormní nárůst mezi dětmi

Podle Michala Považana, primáře dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice, přibývá duševních obtíží zejména u dětí a adolescentů a je potřeba brát jejich problémy vážně.

„V posledních šesti až sedmi letech se psychické zdraví naši mládeže výrazně zhoršilo, zejména směrem k sebepoškozování, poruchám příjmů potravy, sebevražednému jednání,“ komentoval Považan.

Uvedl, že v letech 2018-2019 prošlo ročně v Praze 37 kluků a 200 dívek závažnou intoxikací a v době 2023-2024 už šlo o 59 chlapců 469 děvčat. „Ta čísla bohužel dál stoupají,“ upozornil.

Hůř je jen ve válce. Mladé Čechy trápí duševní problémy skoro nejvíc z Evropy

„Je zřejmé, že sebepoškozování je často projevem duševní nemoci, projevem volání o pomoc a může to být něco, co adolescenta dostane až na hranu života a smrti,“ podotkl Považan.

V psychiatrické nemocnici v Bohnicích v posledních letech velmi vzrostl počet hospitalizovaných pacientů do 18 let. Loni to bylo skoro tisíc malých a dospívajících dětí, zatímco před covidem byla čísla ročně poloviční.

Hospitalizace však podle primáře nemá být jedinou možnou formou pomoci. „Pomoc by měla být multidisciplinární a psychoterapeutická, ne umísťovat děti mimo rodinu. Potřebujeme se podívat i na to, jak to dítě funguje ve škole, zajistit speciální pedagogy,“ uzavřel.

Zájem matek o pomoc překvapil

Kromě dětí má kampaň podpořit a přivést k pomoci také ženy po porodu, které mohou prožívat deprese, vyčerpání a pochybnosti. „Před rokem jsme v Praze spustili první perinatální centrum pro nastávající maminky nebo maminky čerstvě po porodu a jejich rodiny a zájem, který je celorepublikový, nás zaskočil úplně všechny,“ podotkla Udženija.

Další cílovou skupinou dotazů „na kůži“ jsou lidé v produktivním věku ohrožení syndromem vyhoření, ale také senioři v osamění. „Naše společnost na nás všechny klade velké nároky a někdy člověk má pocit, že neví, jak všechno zvládne, zatímco senioři se často potýkají s osamocením a s depresemi,“ uvedla Udženija.

V Praze chystáme unikátní síť péče o duševní zdraví, říká náměstkyně Udženija

Motivy kampaně mohou lidé vidět od středy na plochách městského mobiliáře, v tištěných médiích i online. Její součástí jsou také webové stránky www.pomocnadosah.cz, kde zájemci najdou přehled kontaktů na odborníky a organizace, které pomáhají v oblasti duševního zdraví.

Kromě příběhů těch, kteří se s duševní nemocí potýkali, zde lidé v nesnázích najdou také první pomoc ve chvíli, kdy to není až tak těžké, jako návod k sebereflexi nebo dechovému cvičení.

Vstoupit do diskuse

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Nejčtenější

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Poplach na letišti v Praze. Z Terminálu 2 se musely evakuovat stovky lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze se odehrála dramatická událost. Stovky cestujících se musely kvůli vyhlášenému poplachu evakuovat z druhého terminálu, který je určen pro lety do zemí Schengenského...

Hlavně nemít výčitky. Nymburský pivot o štaci v NFL i vstupu do Ligy mistrů

Je ho kus. Marcus Santos-Silva, nová podkošová síla nymburských basketbalistů, vás snadno upoutá. Statná postava bostonského rodáka s kapverdským pasem dělá sokům řádné potíže v boji o doskok. A když...

8. října 2025  11:30

Obětí vraždy v Kolíně je dítě, potvrdila policie. Podezřelá není schopna vypovídat

Policie začala vyšetřovat tragický incident v Kolíně, kde v úterý nalezla v tamním bytě mrtvého člověka, jako vraždu. Obětí je nezletilé dítě. Na místě se zřejmě odehrála rodinná tragédie,...

8. října 2025  11:19

Nerozhodná, usměvavá a ve formě! S USK chce francouzská hvězdička jen vítězit

Mezi novými posilami euroligových šampionek z USK Praha zatím rozehrávačka Pauline Astierová vyniká. Nepřekvapí, že zářila při debutu v české soutěži. Ale výkon v evropském Superpoháru proti...

8. října 2025

Do Sněmovny odchází význační komunální politici, ovlivní to boj o magistrát

Sněmovní volby skončily a Praha zná své nové poslance. S víkendovým vyhlášením výsledků nicméně oficiálně začala kampaň do komunálních voleb, které nové pořádky ve Sněmovně značně ovlivní. Ať už z...

8. října 2025

Vlažný úvod, pak drtivý nástup. Nymburk na úvod Ligy mistrů potvrdil roli favorita

V Praze na Královce zahájili basketbalisté Nymburku letošní ročník Ligy mistrů. Debutanta soutěže, ázerbájdžánský tým Sabah Baku, přehrál český šampion jednoznačně 93:65. Nymburk v minulém ročníku...

7. října 2025  18:09,  aktualizováno  22:44

Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU

Na budovách vysokých škol a univerzit v Česku se objevily palestinské vlajky. Jedna je například na budově pražské UMPRUM. Další na budově Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) nebo na filozofické...

7. října 2025  18:51

Mikuláše už v Praze skoro neseženete. Rodiče je zamlouvají i rok předem

Premium

Prosincová návštěva andělů, čertů a Mikuláše je v Praze žádoucí. Rodiče, kteří rádi zvou svým dětem domů tradiční trojici a ještě ji nemají pro letošek zajištěnou, by si však měli pospíšit. Diáře...

7. října 2025

Slávistický asistent Řehák po derby křičel „smrt Spartě“. Půjde před disciplinárku?

Bude mít nedělní pražské derby dohru pro Pavla Řeháka? Jeden z asistentů trenéra slávistických fotbalistů po nedělním duelu na Letné (1:1) při děkovačce s fanoušky křičel „smrt Spartě“. V minulosti...

7. října 2025  17:42

Prahu 5 sužují divočáci, pohybují se i u domů. Radnice podnikne rázné kroky

V Praze 5 se letos přemnožila divoká prasata. Pohybují se i v blízkosti obytných domů například na Barrandově, v Košířích a Jinonicích. Radní městské části v pondělí rozhodli, že úřad vyplatí...

7. října 2025  12:16,  aktualizováno  15:53

Pavel Novotný o mandát zastupitele bojuje, případ chce dát k soudu

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) není ani týden zpět z vězení a už vyráží do boje proti úřadům. Nechce se totiž vzdát mandátu zastupitele, který mu magistrát hodlá...

7. října 2025  15:06

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Stavební dělník

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 144 volných pozic

Jak bude vypadat Praha v roce 2030: metro bez řidičů, nové čtvrti i vlak na letiště

Prahu čekají v příštích letech velké stavební proměny. Nové metro, most, nádraží i celá čtvrť na Smíchově. Projekty za stovky miliard korun zvýší kvalitu dopravy i každodenní život obyvatel. Jak se...

7. října 2025

Tragická smrt dítěte? V kolínském bytě našli mrtvého a těžce zraněnou ženu

Kriminalisté vyšetřují velmi závažný incident v Kolíně, kde se v tamním bytě zřejmě odehrála rodinná tragédie. Policisté zde nalezli mrtvého člověka, podle informací iDNES.cz šlo o nezletilé dítě, a...

7. října 2025  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.