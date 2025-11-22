Neplať víc, než musíš. Využij Lítačku. Praha startuje kampaň ke zdražení jízdného

Odstartovala informační kampaň ke zdražení jízdného v městské dopravě v Praze a v tarifních pásmech Pražské integrované dopravy. Největší novinkou je rozlišení ceny jízdného podle způsobu nákupu. Výhodnější jízdné bude to elektronické. Nové ceny začnou platit 1. ledna 2026.

Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka | foto: PIDČTK

„Neplať víc, než musíš“ je heslo informační kampaně, kterou připravil ROPID, regionální operátor pražské integrované dopravy.

Nový tarif začne platit hned prvního ledna. Zvednou se ceny jednotlivých jízdenek v Praze a vnějších pásmech i ceny dlouhodobých kupónů. Ceny kupónů pro cestování po Praze zůstanou beze změny.

„Nově bude zvýhodněn nákup jízdních dokladů prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka a elektronických předplatních kuponů pro vnější pásma přes e-shop. Další zásadní změnou bude to, že území Hlavního města Prahy bude počítáno jako 3 tarifní pásma, což zmírní dopady zdražení u přeshraničních cest mezi Prahou a Středočeským krajem,“ uvedl mluvčí ROPID Filip Drápal.

Kampaň ke zdražení jízdného v Praze a regionu.

Nový tarif přináší i několik úprav ve vlakové dopravě a zvýšení přirážek za jízdu bez platného jízdního dokladu

Detailní informace o cenách najdou cestující přímo na speciální webové stránce.

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Součástí informační kampaně je také tištěná brožura s přehledem všech změn, která bude během prosince k dispozici v infocentrech, na prodejních místech dopravců PID, u řidičů autobusů i na dalších kontaktních místech s veřejností.

Plakáty s motivem kampaně a QR kódem na detailní informace budou umístěny v tramvajích, trolejbusech, autobusech, ve stanicích metra i na zastávkách veřejné dopravy. K vidění také bude série krátkých návodů na sociálních sítích, které cestujícím jednoduchou formou krok za krokem ukážou, jak aplikaci PID Lítačka používat.

Kolik budou stát kupony na MHD v Praze v roce 2026

„Ke zdražení jízdného přistupujeme po důkladné analýze rostoucích nákladů na provoz veřejné dopravy. Zároveň chceme být féroví vůči cestujícím – proto zavádíme systém, který zvýhodňuje elektronický nákup jízdenek, protože je pro veřejné rozpočty nejlevnější. Kdo bude využívat PID Lítačku, zaplatí méně,“ vysvětluje Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu a mobilitu Středočeského kraje.

Nové ceny jízdného (výběr):

Praha:

  • Jízdenka na 30 minut: 36 Kč v PID Lítačce, 39 Kč v papírové podobě a 42 Kč formou SMS jízdenky
  • Jízdenka na 90 minut: 46 Kč v PID Lítačce, 50 Kč v papírové podobě a 55 Kč formou SMS jízdenky
  • Zdraží také turistické jízdenky na 24 a 72 hodin, přičemž i tyto bude výhodnější zakoupit elektronicky.

Středočeský kraj:

  • Zvyšují se i ceny jednotlivých a 24hodinových jízdenek. Zdražení činí až 30 % u papírových a až 20 % u jízdenek v mobilní aplikaci PID Lítačka.
  • Na rozdíl od Prahy dojde také ke zvýšení cen dlouhodobých kuponů pro vnější tarifní pásma – opět o cca 30 % (papírové) a 20 % (elektronické).
  • Nově bude 4pásmová 24hodinová jízdenka platit pro libovolná čtyři navazující vnější pásma (dříve pouze pro pásma 1–4) a bude k dispozici pouze v elektronické podobě.

Neplať víc, než musíš. Využij Lítačku. Praha startuje kampaň ke zdražení jízdného

