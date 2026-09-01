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Retro auta v ulicích: Filmaři opět využívají Prahu pro historické kulisy. Točí nového Browna?

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  15:37
Nasvětlené domy a vedle nich zaparkovaná auta z doby minulé. Část hlavního města opět slouží filmařům. Tentokrát natáčecí štáb obsadil pražský Josefov. Ulice Břehová, Maiselova a Pařížská se tak proměnily v přehlídku veteránů.

Filmování zastavilo v poslední prázdninový den i provoz u Právnické fakulty a na Čechově mostě pod Letnou.

Provoz byl přerušený už od brzkého rána a omezení se dotklo hlavně ulice 17. listopadu.

Natáčení by se mohlo týkat adaptace seriálu Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy známého spisovatele Dana Browna. Její děj začíná v české metropoli a posléze míří do Londýna a New Yorku.

Ústřední hrdina, profesor symbologie Robert Langdon, se v Praze pohybuje například na Karlově mostě, Petříně v Klementinu nebo v již zmíněném bývalém židovském ghettu na Josefově.

Začátek natáčení oznámil Brown již před časem na svém Facebooku, od září by se podle něj mělo točit v Praze.

Filmaři v srpnu natáčeli i na Praze 7. Jako kulisa tu sloužila budova finančního úřadu na nábřeží Kapitána Jaroše. Natáčela se tu část amerického seriálu Birdwatcher.

Ulicí Břehová v Praze projíždí technika a filmaři chystají kulisy pro hollywoodský velkofilm.
Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil svůj nový bestseller "Tajemství všech tajemství", jehož děj se odehrává v Praze. (18. září 2025)
Americký spisovatel Dan Brown se znovu objevil v Praze. Tentokrát fanoušky pozdravil ze Staroměstské mostecké věže. (27. července 2026)
Na novou knihu spisovatele Dana Browna čekaly stovky lidí. (9. září 2025)
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Retro auta v ulicích: Filmaři opět využívají Prahu pro historické kulisy. Točí nového Browna?

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