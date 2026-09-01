Retro auta v ulicích: Filmaři opět využívají Prahu pro historické kulisy. Točí nového Browna?

Filmování zastavilo v poslední prázdninový den i provoz u Právnické fakulty a na Čechově mostě pod Letnou.
Provoz byl přerušený už od brzkého rána a omezení se dotklo hlavně ulice 17. listopadu.
Natáčení by se mohlo týkat adaptace seriálu Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy známého spisovatele Dana Browna. Její děj začíná v české metropoli a posléze míří do Londýna a New Yorku.
Ústřední hrdina, profesor symbologie Robert Langdon, se v Praze pohybuje například na Karlově mostě, Petříně v Klementinu nebo v již zmíněném bývalém židovském ghettu na Josefově.
Začátek natáčení oznámil Brown již před časem na svém Facebooku, od září by se podle něj mělo točit v Praze.
Filmaři v srpnu natáčeli i na Praze 7. Jako kulisa tu sloužila budova finančního úřadu na nábřeží Kapitána Jaroše. Natáčela se tu část amerického seriálu Birdwatcher.