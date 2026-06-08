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Nehoda čtyř nákladních aut na Jižní spojce zablokovala dopravu

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  9:51
Nehoda čtyř nákladních vozidel v pondělí ráno zablokovala dopravu na Jižní spojce před Průmyslovou ulicí směrem na Černý most. Jednu ženu záchranáři převezli do nemocnice. Silnice už je plně průjezdná.

Policisté k nehodě u křižovatky před Průmyslovou ulicí na Jižní spojce vyjeli před sedmou hodinou ráno.

Nehoda nákladních aut v Průmyslové ulici zablokovala směr Černý Most (8. června 2026)
Nehoda nákladních aut v Průmyslové ulici zablokovala směr Černý Most (8. června 2026)
Nehoda nákladních aut v Průmyslové ulici zablokovala směr Černý Most (8. června 2026)
Nehoda nákladních aut v Průmyslové ulici zablokovala směr Černý Most (8. června 2026)
9 fotografií

„Zasahovali jsme u nehody čtyř vozidel, zkouška na alkohol byla u všech zúčastněných negativních. V současnosti šetříme příčiny nehody,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Záchranáři převzali do péče 55letou ženu s lehkým zraněním. „Pacientku jsme transportovali do nemocničního traumatologického oddělení,“ sdělil mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.

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