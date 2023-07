Zavření jinonické pošty dělí obyvatele, někteří musí pro balík i šest kilometrů

Několikaletý provoz pobočky v areálu Waltrovka je od 30. června minulostí. Značná část místních teď musí do Preslovy ulice u Anděla, která je od Waltrovky vzdálená čtyři kilometry. Ale pro několik desítek adres v osadě Nová Ves, která spadá do katastru Jinonic, změna znamenala pomyslnou výhru. Původně museli docházet několik kilometrů, přitom nejbližší pobočka je od nich vzdálená několik set metrů. Až do pátku pod tuto poštu ale nespadali, protože je v jiné městské čtvrti.

„Rozdělení oblastí probíhalo podle vzdálenosti k jednotlivým nástupnickým pobočkám, abychom dodrželi platnou legislativu,“ sdělil mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Redakce MF DNES zjišťovala, jak místní obyvatelé změny přijali.

Šťastlivci z Nové Vsi

Blízko přírodě, ale přesto ve městě. Tak se dá charakterizovat osada Nová Ves na jihozápadním konci Jinonic. Těsně sousedí se sídlištní zástavbou na Velké Ohradě, zároveň ji obklopují městské lesy. První zmínky o ní sahají do 17. století, kdy ji koupil říšský hrabě Pavel Michna z Vacínova a připojil ji k jinonickému panství. Následně se dostala do majetku Schwarzenbergů, než celou lokalitu v roce 1920 koupila pražská obec.

Zástavbu nyní tvoří menší chatky, ale i rodinné domy. Bydlí zde také Aleš Tomek s rodinou. „Máme to tady rádi. Je tu klid, výhodou je příroda všude okolo, pro nás naprosto ideální,“ řekl. Horší to ale bylo s dostupností pošty.

„My jsme museli přes Prokopské údolí, což byla pěkná procházka, ale cesta zabrala asi čtyřicet minut. Hromadnou dopravou to bylo zhruba půl hodiny včetně patnáctiminutové cesty na autobus. Když to šlo, jezdil jsem tam po cestě z města, ale pobočka měla krátké otevírací hodiny,“ dodal.

Několikakilometrové cesty do čtvrti Waltrovky jsou už minulostí a nyní mají pobočku zhruba 600 metrů od bydliště, na sídlišti Velká Ohrada v Janského ulici.

„Pro nás je to sice výhra, ale rozhodně mi je líto těch, kteří budou cestovat dál,“ doplnil. Sám je také zvědavý, jak bude provoz na pobočce vypadat.

Dalo by se říct, že obyvatelům a firmám z areálu Waltrovka vzala Česká pošta pomyslný vítr z plachet. Její pobočku si zde užili jen od roku 2017. Teď místo pár metrů to budou mít několik kilometrů pěšky, případně autobusem číslo 137 na zastávku Na Knížecí s přestupem na tramvaj, která je přiblíží Preslově ulici.

„Přijde mi to škoda, protože mám pocit, že se budou zbývající pobočky zbytečně přetěžovat,“ řekla paní Růžena. „Tady se staví další byty, naprosto nechápu, že to tu uzavřou,“ přidala se Linda Jones. Poštu v Jinonicích využívala pravidelně, odesílala z ní zásilky příbuzným do ciziny. „Teď budeme jezdit někam, kde se pořádně nedá ani zaparkovat, a to je pro některé lidi problém,“ dodala Linda Jones.

Černý Petr pro Vidoule

Asi vůbec nejhůře dopadli obyvatelé z rezidenční čtvrti Botanica Vidoule, která na západním okraji Jinonic začala vznikat před dvaceti lety. Pro Janu Pohlovou nejde o první rušení poštovního místa.

„Když jsme bydleli nedaleko, spadali jsme pod poštu na Slunečním náměstí, kterou teď také ruší. Pak jsme se přestěhovali do Botaniky. Nejdříve jsme chodili na Vidoule, odkud poštu přesunuli do Waltrovky. Teď i tahle končí a my budeme muset na Anděl. Pevně doufám, že nám už nic poštou nepřijde,“ řekla s úsměvem. „Osobně souhlasím s rušením poboček, ale je divné, že nás nepřeřadili k Praze 13, kam to máme blíž. Někdo to ale odnést musel a zrovna jsme to my,“ dodala.

Pro ty, kteří nejsou se současným stavem spokojení, má mluvčí pošty Matyáš Vitík řešení. „Pokud někomu nevyhovuje umístění jeho nástupnické pošty, může si ji změnit na jinou. Schéma není pro občany závazné a svoji ukládací poštu mohou mít kdekoli podle svého výběru,“ řekl Vitík.