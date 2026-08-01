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Ječmen trápí pražské psy. Likvidace invazního druhu stojí radnice miliony

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  10:10
Ječmen myší je invazní rostlina ze Středomoří, která pro psy představuje...

Ječmen myší je invazní rostlina ze Středomoří, která pro psy představuje zdravotní riziko. (6. srpna 2021) | foto: Profimedia.cz

Osten myšího ječmene v srsti dlouhosrstého psa. Klásky Hordeum murinum mohou...
Ječmen myší je jednoletá tráva s nápadnými, měkkými a dlouhými osinami. V...
Ječmen myší je invazní rostlina ze Středomoří, která pro psy představuje...
Ječmen myší je invazní rostlina ze Středomoří, která pro psy představuje...
7 fotografií
Pejskař Josef vyrazil na procházku se svou dogou do parku v Praze 10 na pomezí Světické a Průběžné ulice. Běžné venčení se však podle jeho slov změnilo v záchranu zvířete, když pes náhle vdechl osinu ječmene myšího. „Pes masivně krvácel z nosu. Na veterinární klinice mu osinu museli složitě tahat z nosu. Celé auto jsem měl od krve. Byl to pro mě hrozný šok,“ popsal Josef.

Operace psa prý stála deset tisíc korun. Nejde přitom o ojedinělý případ, kdy se pes zranil kvůli osinám ječmene myšího.

MF DNES oslovila pět veterinárních klinik v různých částech Prahy. Všechny potvrdily, že se s podobnými případy setkávají minimálně jednou týdně.

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„Ať už se jedná o poranění uší nebo očí, řešíme tento problém velice často. V závažných případech se operace musí provádět v narkóze,“ uvádí jedna z veterinářek, která si nepřála být jmenována.

Problémy i v plicích

Ječmen myší

  • Ječmen myší je invazní rostlina ze Středomoří.
  • Jedná se o planě rostoucího předka ječmene, který se využívá v zemědělství.
  • Této invazní rostlině vyhovuje suché a teplé podnebí, v Česku má nyní vzhledem k oteplování příznivé podmínky. Během dvou týdnů je schopný vytvořit semena, která má na osinách.
  • Tyto osiny představují pro psy zdravotní riziko, při vdechnutí mohou způsobit záněty i zápal plic, člověku může rostlina způsobit alergickou reakci nebo řezné poranění.

Podle expertů ječmen myší pro člověka nepředstavuje významné zdravotní riziko.

V případě možných alergických reakcí či poranění se výrazně neliší od ostatních běžných trav. Pro psy je naopak velice nebezpečný. Může se jim totiž dostat až do plic.

„Tyto osiny mohou být pro psa velmi bolestivé a také je obtížné se jich zbavit. Výjimečně může dojít i ke vdechnutí osiny. Pokud se to stane, může uváznout v nose a proniknout až do průdušek a plic,“ vysvětluje Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Psům pak může způsobit záněty dýchacích cest, zápal plic nebo jiné vážnější komplikace. „Kvůli svému tvaru se pak navíc můžou osiny postupně posouvat dále tělem a vyvolat ještě další abscesy nebo záněty,“ dodává k tomu Lenka Čolobentičová.

V úvodu popisovaný případ se stal v parku v Praze 10 na začátku června. Pejskař tehdy požádal radnici desáté městské části, aby tam problém s invazní rostlinou vyřešila. Od té doby se však podle něj situace nijak nezměnila. „Každé venčení je loterie. Celý park je zanesený větrem rozfoukanými ostny. Navíc je plný psích výkalů, protože se v takovéhle džungli nedá trus pořádně sbírat,“ zlobí se Josef.

Vedení radnice argumentuje tím, že se jedná o jedno z minimálně zasažených míst, které má Praha 10 ve správě.

„Park na pomezí Světické a Průběžné jsme letos posekali dvakrát. Další seč jsme museli přerušit s ohledem na vysoké teploty. Nicméně ještě jednou toto léto se v parku bude sekat,“ uvádí mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp. Podle jeho slov nejde o nijak levnou záležitost. Kompletní posekání trávy v Praze 10 stojí prý radnici pokaždé 1,1 milionu korun.

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Radnice se navíc musí řídit nařízením magistrátu, které zakazuje sečení v případě, že teploty přesáhnou 26 stupňů Celsia. Důvodem je možný úbytek původní trávy, který by mohl vést k tomu, že se invazní plevel rozšíří ještě více.

„Jediná možnost, jak se ječmene myšího zbavit, je posekat jej co nejdříve. Dokud se nevysemení. Jenže je to něco za něco. Když roste vedle běžných trav, sečení ovlivňuje i je,“ popisuje Jan Šafář z Ústavu experimentální botaniky.

Podle expertů této rostlině pocházející ze Středomoří svědčí sucho a teplo. Ječmen je schopný původní zeleň zcela nahradit. Obyčejná tráva se totiž po posekání nemusí vzpamatovat.

Ječmen myší je invazní rostlina ze Středomoří, která pro psy představuje zdravotní riziko. (6. srpna 2021)
Osten myšího ječmene v srsti dlouhosrstého psa. Klásky Hordeum murinum mohou uváznout v srsti, tlapkách, uších a dalších částech těla zvířete.
Ječmen myší je jednoletá tráva s nápadnými, měkkými a dlouhými osinami. V posledních letech se díky změně klimatu a mulčování hojně šíří městy.
Ječmen myší je invazní rostlina ze Středomoří, která pro psy představuje zdravotní riziko. (10. srpna 2016)
7 fotografií

Roste po celé Praze

Ječmen myší se objevil i v dalších městských částech. Diskutující na sociálních sítích kritizují například stav zeleně v Praze 6. „Okolí Flemingova náměstí je už celé zamořené,“ zní v jednom z rozhořčených příspěvků.

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Podle radnice Prahy 6 hraje roli extrémně krátká vegetační doba, během které je rostlina schopna vytvořit semena. A finanční náklady, které s sebou nese její likvidace.

„Pro likvidaci ječmene by bylo nezbytné plochy sekat minimálně jednou za čtrnáct dní, což bohužel není v našich finančních možnostech,“ sdělil mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.

S touto invazní rostlinou bojuje i Praha 9. Ta kromě sečení semena také sbírá a odváží do kompostárny. „Likvidace je i vzhledem k odvozu o několik desítek tisíc korun dražší. Celkové náklady přesahují sto tisíc korun,“ vysvětluje radní Prahy 9 pro životní prostředí Jan Poupě.

Problém vidí v tom, že ječmen roste na pozemcích různých majitelů, kteří k tomu přistupují po svém. „Pokud své pozemky nesečou, ječmen se dostane dál. Samozřejmě můžeme podat výzvu, ale jen posekat nestačí. Semena se totiž musejí i sbírat,“ dodává Poupě.

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