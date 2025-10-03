V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

  21:07aktualizováno  21:19
Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a zajistili i použitou zbraň. Podle zjištěných informací střílel policista v civilu z legálně držené zbraně.

„Postřelený pětadvacetiletý muž byl ve vážném stavu, policisté mu poskytli první pomoc, poté si jej do péče převzali záchranáři. I přes veškerou snahu zasahujících na místě zemřel,“ sdělil redakci iDNES.cz Karel Kirs.

Podle sdělení policejního mluvčího Jana Daňka byl střelec napaden. „Policista, který nebyl ve službě, měl být podle prvotních informací napaden skupinou více osob,doplnil Daňek. Při potyčce, kdy měl být přímo terčem útoku a kdy měl být škrcen, použil legálně drženou zbraň. Útočník na místě zemřel,“ řekl zdroj redakci.

Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Hlídky vyrazily na místo po oznámení potyčky tří mužů krátce před osmou večer. „Na linku 158 jsme přijali oznámení o potyčce tří mužů, oznamovatel následně slyšel tři rány, zřejmě výstřely. Policisté na místě po příjezdu nalezli postřeleného muže,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

