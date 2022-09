Budoucnost Prahy je v malých reaktorech, vytváří minimum jaderného odpadu

Malé reaktory, které právě zde vyvíjejí, mají budoucnost pro výrobu energie pro metropoli v budoucnu. Osm minut před půlnocí na sklonku úterý 24. září 1957 vložili do prvního československého jaderného reaktoru technici poslední, šestadvacátou palivovou kazetu. Přeloženo do srozumitelné češtiny – řežský reaktor se dal do práce.