Miliardy míří do železnice v Praze. Roste nejdelší úsek trati na letiště a Kladno

Ocení to samozřejmě též Pražané, stejně jako tisíce lidí, kteří do metropole denně vlaky integrované dopravy (PID) dojíždějí za prací či studiem. Projekty aktuálně představilo vedení Správy železnic (SŽ).
Rekordních 77,6 miliardy korun se podle stávajícího vládního návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podařilo vyjednat pro potřeby SŽ v následujícím roce.
„Je to dostatek prostředků, abychom pokračovali v rozestavěných projektech a zahájili též další prioritní stavby,“ řekl k tomu ministr dopravy Ivan Bednárik (nestraník za SPD).
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Důležitou roli v tomto balíku hrají stavební záměry v metropoli a Středočeském kraji. „Takto navržený rozpočet nám umožní zahájit klíčové projekty. Pokud návrh projde, zamíří v roce 2027 do investic na železnici 51,6 miliardy korun. Pokračovat bude také výstavba nejdelší části spojení Praha – Letiště – Kladno,“ uvedl Tomáš Tóth, generální ředitel SŽ.
Na Kladně i ze dřeva
Linku z centra hlavního města na letiště a dále do Kladna stavbaři budují v několika etapách. „Z pohledu dokončených a rozestavěných úseků jsme už v polovině budování celé spojnice. Největší objem prací se soustředí na nejdelší, 15kilometrový úsek mezi Ruzyní a Kladnem. V příštím roce zároveň dokončíme část z Kladna do Kladna-Ostrovce,“ uvedla Nela Friebová, mluvčí SŽ.
Nově v příštích týdnech začnou předstihové práce na napojení budoucí železniční stanice na Letišti Václava Havla směrem na Jeneč a Kladno.
Vznikne tak základ budoucí spojky, díky které bude letiště přímo propojeno nejen s centrem Prahy, ale také s Kladnem. „To je důležité i s ohledem na vysoký počet lidí, kteří z největšího středočeského města dojíždějí za prací,“ vysvětlují správci tratí.
Fakta
Zajímavé věci se v rámci této tratě odehrají také v Kladně „Na hlavním kladenském nádraží v příštím roce plánujeme otevřít novou nádražní budovu, která je první dřevostavbou tohoto typu na české železnici,“ vysvětlila Friebová.
Cestující začnou využívat také nové nádraží v Mladé Boleslavi. V Kolíně bude nadále pokračovat výstavba nového podchodu a zastřešení nástupišť, dokončení této akce SŽ plánuje na konec roku 2027.
Aktuálně pokračuje rekonstrukce Masarykova nádraží. „Dostáváme se do nejnáročnější etapy celé rekonstrukce,“ uvedl na začátku října Martin Werner, správce stavby. Za rok by podle záměru měl na „Masaryčce“ být hotový nový peron, nástupiště, kolejiště či zastřešení.
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Před několika dny také železničáři otevřeli obnovené III. a zcela nové IV. nástupiště smíchovského nádraží. Tato část obnovy komplexu usnadní také cestu chodcům mezi Smíchovem a Radlicemi díky nové lávce.
„Rekonstrukce je mimořádně náročná stavba, kterou zajišťujeme za plného provozu a v souběhu s dalšími projekty v okolí,“ sdělil již dříve Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav TBR, vedoucího člena sdružení zhotovitelů.
Zásadní změny na Smíchově dále pokračují. Pražští radní rozhodli na začátku října o výběru dodavatele stavebních prací pro výstavbu Terminálu Smíchovské nádraží. Jde o zakázku v režii města za více než šest miliard korun. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb svého druhu v metropoli.
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Moderní dopravní uzel podle plánu vznikne během šesti let do roku 2033. V několika úrovních usnadní lidem cestování tím, že propojí na jednom místě vlaky, metro, městské i regionální autobusy a tramvaje. Terminál umožní autobusům najíždět přes plato od Nádražní k Dobříšské ulici. Řidiči tam jistě ocení nové parkoviště P+R.
Populární vlaky
Některé části smíchovského terminálu se však již v předstihu staví. Tento postup totiž dohodla SŽ s vedením hlavního města, aby následná výstavba zasáhla do provozu vlaků co nejméně.
Tvář této části Prahy aktuálně výrazně proměňuje také nová čtvrť Smíchov City, vznikající v bezprostředním sousedství. Od ulice Za Ženskými domovy přes novou čtvrť směrem k nádraží protne někdejší brownfield hlavní bulvár Madeleine Albrightové.
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Čtyřicet miliard na investice. Praha dá nejvíce do dopravy, řada projektů vázne
Obliba železnice v metropolitní aglomeraci roste. V roce 2025 využilo vlaky PID v Praze průměrně 179 tisíc cestujících každý pracovní den. K nejvytíženějším náleží trať z centra Prahy na východ, ve směru Klánovice, Český Brod a Kolín. Jen nepatrně méně frekventovaná bývá trasa na Benešov. Největší meziroční nárůst zaznamenala loni trať z Veleslavína na Hostivice.