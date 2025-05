Hydropolis na Vinohradech se začíná rýsovat, nabídne expozice i gejzíry

„Od zahájení stavby uplynulo už pět měsíců. Jsme tak v jedné pětině celého projektu. K zahájení provozu celého centra by mělo dojít na jaře roku 2027,“ říká ředitel Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) Pavel Válek.

Hravou a interaktivní formou se zde v budoucnu budou moci návštěvníci seznámit mimo jiné především s cestou vody z jejího zdroje přes úpravny až do vodovodních kohoutků.

Areál se bude skládat z několika objektů. Tím hlavním je sedmipatrová, památkově chráněná vodárenská věž. Ta ještě před pár lety sloužila mimo jiné k bydlení. V jednotlivých patrech se nacházelo celkem šest bytů. Jako stopy po bývalých obyvatelích tu ještě zůstaly třeba poštovní schránky, které visí v přízemí.

„Člověk by v takovém objektu čekal spíše luxusní byty, ale tak to zdaleka není. Naopak některé úpravy, které vlastníci očividně realizovali vlastními silami, byly na hranici bezpečnosti,“ popisuje Válek.

Všechna patra budou v budoucnosti využita pro expozice, které představí vodu ve všech skupenstvích i podobenstvích. Přizpůsobené budou prostory tak, aby voda metaforicky stoupala z hlubin až k nebesům. V horních patrech tak například budou hlavní roli hrát oblaka. Schodištěm bude procházet obří válec vody.

Na střeše vznikne nové vyhlídkové místo. V provozní budově v přízemí bude konferenční sál a také kavárna. Ta bude primárně sloužit k občerstvování návštěvníků expozic nebo konferenčního sálu, bude nicméně i volně přístupná pro širokou veřejnost.

Z hlavní budovy povede tunel do expozičního vodojemu. „Součástí záměru je rekonstrukce dvou podzemních vodojemů, přičemž jeden z nich znovu zprovozníme a zapojíme ho do komplexního systému zásobování vodou,“ říká radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09).

Druhý expoziční vodojem zasvětí návštěvníky do tajů zpracování vody. V první části bude jezírko s různými vodními rostlinami, které bude symbolizovat zdroj vody. Další část bude zasvěcena úpravě vody a v poslední si budou lidé moct hravým způsobem vyzkoušet řízení distribuce vody po městě.

„Do vodojemu se bude muset vybetonovat obrovská vana, v níž bude metr a půl vody. To bude velmi náročné, protože do těchto prostorů je komplikovaný vstup malým otvorem. Nemůže tam ani zajíždět těžká technika, bude to tedy znamenat spoustu ruční práce,“ popisuje náročnost stavby Karel Volf, generální ředitel společnosti Metrostav DIZ, která Hydropolis staví.

Dělníci se nyní do prostorů vodojemu mohou pouze slaňovat, dokud nevybudují nový vstup. Nad vodojemem vznikne pobytový prostor, kde budou například biotopová jezírka nebo různé vodní prvky, jako jsou gejzíry, vodopád nebo pítka a mlžítka.

Školní dopoledne

Jelikož má mít centrum především vzdělávací funkci, počítá se tu s hojnou účastí školáků. „V současné době už pro školy připravujeme speciální vzdělávací programy. Byť to bude centrum neformálního vzdělávání, už spolupracujeme se školami na tom, aby Hydropolis nebyl jen výkladní skříní, ale místem, které při výuce využijí,“ říká Jana Lavrenčíková Myšková, manažerka projektu.

Podle Válka se vzhledem k omezené kapacitě centra zatím počítá s tím, že by dopoledne byla vyčleněná pro školy a školky. Odpoledne by objekt měl být přístupný široké veřejnosti.

„I tak si ale lidé nejspíš budou muset předem rezervovat termín. V Hydropolisu budou moci být najednou jen tři skupiny návštěvníků, tedy zhruba 70 lidí,“ sděluje Válek.