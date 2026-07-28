Po pádu Rovnováhy zbourá Praha také Hroší lázně u Barrandovského mostu

Na chystané bourání dnes upozornil server PrahaIN. Informaci potvrdil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
Sochy přezdívané Hroší lázně nebo Krmítko pro slony jsou dvě rozměrné betonové plastiky zastřešující schodiště u Barrandovského mostu. Navrhl je architekt mostu Karel Filsak a vznikly na přelomu 80. a 90. let.
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Zřícenou plastiku u Barrandovského mostu nahradí replika v původní podobě
Podle Hofmana TSK nejprve zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku a poté přistoupí k demolici plastik. Cílem je předejít situaci obdobné té, která nastala u plastiky Rovnováha, která se samovolně zřítila v pátek 17. července.
„Případné pořízení replik těchto objektů bude na rozhodnutí politické reprezentace,“ dodal Hofman.
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Je zázrak, že plastika Rovnováha udržela rovnováhu tak dlouho, říká kurátorka
Betonové plastiky ve tvaru velkých misek byly dokončeny v roce 1988. Později je začali využívat příznivci takzvaného industriálního alpinismu, při kterém horolezci zdolávají různé městské stavby.
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OBRAZEM: Okolí Barrandovského mostu. To jsou památky, skály i legendární terasy
Šest metrů vysoká plastika Rovnováha z roku 1990 od sochaře Josefa Klimeše se zřítila na přilehlou vozovku i cyklostezku, nikdo se nezranil. Pražští radní následně schválili zhotovení její repliky. Obnova plastik nebyla součástí dvouleté rekonstrukce Barrandovského mostu z roku 1983, která skončila na podzim 2024.
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17. července 2026